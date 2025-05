Cecilia Rodriguez è stata ospite nel podcast di Valentina Ferragni. L'influencer ha trattato diversi argomenti: dalla parentela con Belen Rodriguez, alla relazione chiusa in tv con Francesco Monte fino a passare alla favola d'amore con Ignazio Moser. In merito a quest'ultimo, Cecilia ha pronunciato parole d'amore ma l'intervista è stata registrata a marzo, dunque prima della crisi tra i due coniugi.

Le parole sull'ex Monte e sul marito Moser

Intervistata nel podcast di Valentina Ferragni, Cecilia Rodriguez ha parlato del suo ex Francesco Monte anche se non ha mai fatto il suo nome e cognome per esplicito.

A tal proposito l'influencer ha spiegato di essersi resa conto che l'ex tronista di U&D non era l'uomo giusto per lei: "Quando mi hanno chiamato per il GFVip ho pianto, mentre lui mi ha guardato e mi ha fatto capire che mi avevano cercato solo perché sono la sorella di Belen". Ad oggi, la 35enne non ha mai capito se Monte fosse geloso della sua partecipazione al reality show oppure fosse in competizione con lei.

Per quanto riguarda l'attuale marito Ignazio Moser, Cecilia ha rivelato di aver trovato in lui l'uomo della sua vita: "In questo momento sono molto felice". Sulle dichiarazioni di Cecilia, però, va fatta una precisazione: il podcast è stato registrato a marzo, quindi prima della presunta crisi tra i due coniugi.

Cecilia e Ignazio infatti, è da Pasqua 2025 che non si mostrano insieme sui social.

Il continuo paragone con Belen

Durante la chiacchierata con Valentina Ferragni, Cecilia Rodriguez ha parlato anche del rapporto con la sorella Belen. La 35enne ha spiegato che la sua intenzione non era quella di trasferirsi in Italia per sempre. Inoltre i primi anni non sono stati facili, perché in ogni ambito di lavoro veniva costantemente paragonata alla sorella maggiore: "Mi chiedevano di cantare, ballare e recitare come Belen ma io non sono lei".

Cecilia ha rivelato di aver accettato di fare il Grande Fratello e l' Isola dei Famosi proprio per mostrarsi senza filtri ai telespettatori.

Il retroscena di Rosica

L'esperto di gossip Alessandro Rosica, sostiene che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stiano vivendo un momento di crisi a causa dell'ennesimo tradimento da parte di lui. Guardando nei rispettivi account social, i due coniugi sono circa un mese che non si mostrano insieme. Per un paio di giorni, la 35enne sudamericana aveva anche tolto la fede nuziale salvo poi mostrarla nuovamente tra le storie. Ma non è tutto, perché stando alla versione di Rosica, Cechu sarebbe in dolce attesa. Al momento, però, la diretta interessata non ha confermato o smentito le voci su un'eventuale gravidanza.