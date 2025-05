Petra porterà a Cruz il quaderno di Maria nelle puntate de La Promessa in onda dal 19 al 25 maggio e a marchesa capirà che Manuel e Jana vogliono sposarsi in segreto.

Le anticipazioni rivelano che a procurare il diario sarà Santos che condividerà con Petra la sua scoperta. Nel frattempo, Marcelo servirà la torta alle noci a Julia mettendo seriamente a rischio la sua vita. Maria riuscirà ad evitare il peggio, perché la ragazza è allergica alle noci e mangiando quella torta avrebbe potuto perdere la vita.

Il sogno di Jana e Manuel in pericolo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Manuel e Jana il sogno delle nozze sarà sempre più vicino.

La giovane cameriera sarà molto felice, ma non potrà fare a meno di riflettere su cosa potrebbe succedere dopo il matrimonio. Jana sarà perfettamente consapevole che i marchesi non accetteranno mai il suo ingresso in famiglia e questo scatenerebbe inevitabilmente una rottura tra Manuel e i suoi genitori. La ragazza, inoltre, temerà che padre Samuel si rifiuti di unire lei e Manuel in matrimonio se dovesse scoprire che si tratta del marchesino. A complicare ulteriormente la situazione ci penserà Santos che riuscirà a sottrarre il diario dalla stanza di Maria. Il valletto porterà il quaderno a Petra che sarà molto soddisfatta del suo lavoro. Alla governante basterà leggere poche pagine per realizzare che i personaggi e i fatti descritti da Maria non sono altro che la realtà del palazzo.

Il segreto delle nozze di Manuel e Jana sarà ormai seriamente a rischio, perché Petra consegnerà tutto a Cruz che capirà subito che suo figlio e la cameriera vogliono sposarsi.

Marcelo metterà a rischio la vita di Julia

Nelle puntate de La Promessa dal 19 al 25 maggio sarà protagonista anche Marcelo. Il giovane valletto combinerà un guaio dietro l'altro e sembrerà non essere affatto portato per il suo lavoro. Teresa sarà molto preoccupata per lui, ma la sua richiesta di impegnarsi sarà ancora una volta ignorata dal ragazzo. Marcelo, infatti, servirà una torta alle noci a Curro e a Julia e solo l'intervento di Maria eviterà il peggio. Quando Marcelo tornerà in cucina sarà aspramente rimproverato da Candela che gli ricorderà di aver ripetuto decine di volte che Julia è allergica alle noci.

Mentre la cuoca urlerà a Marcelo entrerà in cucina Petra che chiederà di sapere cosa sta succedendo.

L'arrivo inaspettato di Teresa e Marcelo

Nelle puntate precedenti, Teresa è tornata a La Promessa e ha presentato a tutti Marcelo, suo marito. La novità ha sorpreso tutti e ha fatto infuriare Petra che fino a qualche mese fa vedeva in Teresa la sua nuora ideale. La governante non è riuscita a perdonare la ragazza per essersi rifatta una vita a pochi mesi dalla morte del suo amato Feliciano. Petra non ha fatto nulla per nascondere a Teresa i suoi veri sentimenti e appena ne ha avuto occasione l'ha rimproverata di non aver amato davvero Feliciano. Le parole di Petra hanno ferito molto Teresa, la quale ha anche capito che Marcelo dovrà essere impeccabile per non rischiare il posto di lavoro.