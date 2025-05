Sophie Codegoni si è detta "svuotata" e ha lamentato di piangere spesso dopo la rottura con Alessandro Basciano, parlando anche dell'obbligo del braccialetto elettronico disposto per lui dalla Cassazione. L'ultima dichiarazione da parte dell'ex volto di Grande Fratello è arrivata in un'intervista al Corriere della Sera.

Sophie Codegoni rompe il silenzio su Alessandro Basciano, dopo la decisione della Cassazione

Intervistata dal giornale, la modella ha fatto sapere cosa l'abbia spinta a denunciare il suo ex. Una scelta importante a cui è seguita la decisione della Cassazione che ha confermato quanto disposto dal Riesame.

Ovvero l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico e di tenersi a distanza di almeno 500 m da Sophie, per Alessandro Basciano.

"Dopo il reality, sono andata a vivere a Roma con lui e finché sono stata lì è andato tutto bene", ha fatto sapere Codegoni, parlando dei motivi della rottura con Alessandro Basciano. Ai tempi della storia d'amore il dj si trovava spesso lontano da lei, per lavoro. La recente nascita della primogenita figlia, Céline Blue, non è riuscita poi a risanare una crisi d'amore tra gli ex Grande Fratello vip 6.

Sophie ha rivelato, infatti, di aver scoperto i tradimenti subiti da Basciano, per poi giungere alla decisione di tornare a vivere dalla sua famiglia, residente a Milano.

Ne è seguita poi la separazione e da lì un periodo di crisi profonda per la modella, dovuto alle persecuzioni del dj. "Ovunque io andassi, lui lo sapeva e mi mandava la foto di dove ero", ha fatto sapere Sophie, sugli atti intimidatori di Alessandro: "Sapeva tutto. Mi scriveva: “put.. ti tolgo la bambina”.

I motivi alla base della denuncia

Da qui, quindi, la sua decisione di sporgere denuncia contro Alessandro, per atti di stalking ripetuti. "Sono stata malissimo. Lui mi convinceva che cambiava e tornavamo insieme", ha riportato.

Tra le altre dichiarazioni rilasciate nell'intervista, Codegoni ha anche ammesso il suo pentimento per aver perdonato Basciano in passato, di fronte alla promessa del dj che lui sarebbe cambiato con l'aiuto di uno psicologo.

L'intervista è proseguita con la rivelazione di altri episodi, in particolare uno molto forte. Lo scorso novembre Basciano si sarebbe scagliato con violenza verso alcuni amici di Sophie, fino a sfasciargli l'automobile, per poi inviarle via messaggi telefonici delle minacce di morte. Per effetto degli atti persecutori del dj, Codegoni avrebbe subito un brusco calo del peso, perdendo fino a 10 kg, per poi arrivare alla scelta di denunciare ancora Basciano. In seguito alle denunce della modella, il dj é stato arrestato per poi essere scarcerato, sempre lo scorso novembre. Di recente, però, il dj é stato condannato all'obbligo di portare il braccialetto elettronico e di tenersi distante dall'ex e su decisione della Cassazione, che ha confermato quanto già disposto dal Tribunale del riesame.

Per effetto della condanna, tra gli utenti del web c'è chi taccia Sophie di aver mostrato intolleranza verso la gelosia di Alessandro, con le denunce, fino a compromettere l'unità familiare. E non può mancare la risposta agli hater. "Non ho mai dato peso agli haters, ma oggi ogni parola è una ferita. Ma per mia figlia e per il mio lavoro devo sorridere e far vedere che sto bene e sono felice", ha concluso Codegoni.

La cronistoria della storia d'amore degli ex Grande Fratello

La lovestory tra gli ormai ex fidanzati e genitori di Céline Blue nasceva all'epoca della partecipazione dei due al Grande Fratello vip, nell'edizione trasmessa da Mediaset nel 2021. Ai tempi del Grande fratello vip 6 i due fidanzati finivano al centro della cronaca rosa, appassionando i telespettatori con i tira e molla tra loro, come la prima lovestory ufficiale avviata al reality della Casa più spiata d'Italia in quell'anno.

Il fidanzamento ufficiale tra i due veniva suggellato sotto i riflettori al Festival del Cinema di Venezia, con il gesto romantico di Basciano che come pegno d'amore porgeva alla modella un anello di fidanzamento.