Cambio programmazione per Tradimento nel palinsesto di sabato 24 maggio 2025. Gli spettatori e appassionati della soap turca incentrata sulle vicende di Guzide, dovranno fare i conti con un orario di inizio diverso dato che la messa in onda non è in programma a partire dalle 14:40, come è accaduto la scorsa settimana.

La nuova puntata del sabato pomeriggio sarà trasmessa a partire dalle 15:07 circa nella fascia pomeridiana di Canale 5, sfidando così l'appuntamento con Passaggio a Nord-Ovest condotto da Alberto Angela su Rai 1 e a seguire il programma religioso A sua immagine condotto da Lorena Bianchetti.

Cambio programmazione Tradimento del 24 maggio: la soap slitta e dura meno

Il fine settimana pomeridiano di Canale 5 continuerà ad essere ad appannaggio delle soap che troveranno spazio nella fascia del daytime.

Si parte con Beautiful, in onda in prima visione assoluta subito dopo la striscia de L'Isola dei famosi 2025 e si proseguirà con la messa in onda di Tradimento.

La soap opera turca con protagoniste Guzide e Oylum, però, a differenza di quanto è accaduto la scorsa settimana, non andrà in onda dalle 14:40 in poi su Canale 5, dato che per questo sabato pomeriggio si è optato per la messa in onda di una puntata più breve in daytime.

La soap opera comincerà alle 15:07 circa nel pomeriggio di sabato 24/05

L'orario di inizio di Tradimento per questo sabato 24 maggio è fissato alle ore 15:07 circa e si andrà avanti come sempre fino alle 16:30, quando poi la linea passerà al primo appuntamento settimanale con Verissimo.

La soap opera è confermata anche nella programmazione di domenica 25 maggio con il secondo appuntamento speciale del weekend, previsto dalle 14:40 in poi, contro il primo speciale dedicato al meglio della stagione di Domenica In, il talk show condotto da Mara Venier che, in queste ultime settimane, ha avuto la meglio nella gara auditel contro Tradimento.

Guzide affronta la furia di Ipek nelle puntate di sabato pomeriggio

Intanto, le anticipazioni sugli episodi che andranno in onda sabato 24 maggio su Canale 5 rivelano che Guzide si ritroverà a dover difendersi dalle accuse di Ipek.

La figlia di Sezai, sempre più gelosa del rapporto tra suo padre e Guzide, accuserà la donna di aver minacciata affinché tornasse al più presto in Canada, lasciandola in pace di diversi la sua relazione sentimentale.

Accuse infondate che lasceranno senza parole Guzide, la quale si ritroverà a dover difendersi dalle parole della ragazza, senza nascondere il suo imbarazzo. Sezai, quindi, si ritroverà a dover intervenire in prima persona per cercare di placare la furia di sua figlia Ipek, cercando di riportare il sereno.