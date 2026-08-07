La programmazione pomeridiana di Rai 1 ripartirà a settembre con una conferma destinata a rassicurare milioni di telespettatori. Il Paradiso delle Signore 11 continuerà a occupare il suo storico spazio nel daytime, mantenendo un ruolo centrale nella strategia della rete ammiraglia.
La soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta sarà trasmessa dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 16:05 e le 16:55 circa, andando a fare da traino a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano. La nuova stagione prenderà il via il 7 settembre, nel consueto appuntamento pomeridiano.
Il Paradiso delle Signore confermato nel pomeriggio di Rai 1
Nonostante le novità previste nei palinsesti autunnali, Rai 1 ha deciso di non modificare la collocazione della sua soap di maggior successo. Il Paradiso delle Signore continuerà a rappresentare uno dei punti di forza del daytime, grazie agli ottimi ascolti registrati stagione dopo stagione.
L'undicesima stagione debutterà con nuovi episodi inediti, mantenendo la tradizionale collocazione delle 16:05, una scelta che consentirà alla rete di conservare una fascia oraria particolarmente competitiva prima dell'inizio de La Vita in Diretta.
La soap farà da traino a Alberto Matano
La conferma della soap nel pomeriggio rappresenta una mossa strategica per Rai 1.
Il Paradiso delle Signore continuerà infatti a consegnare un pubblico numeroso a Alberto Matano, che tornerà alla guida de La Vita in Diretta subito dopo la conclusione dell'episodio quotidiano.
Negli ultimi anni la fiction quotidiana si è dimostrata uno dei prodotti più seguiti della televisione italiana, contribuendo a rafforzare gli ascolti dell'intero pomeriggio della rete.
Attesa per la stagione 11
La nuova stagione porterà in onda 160 episodi inediti, con nuovi intrecci sentimentali, colpi di scena e l'arrivo di personaggi destinati a cambiare gli equilibri all'interno del celebre grande magazzino milanese. Accanto ai protagonisti storici, sono previste anche nuove entrate che arricchiranno le trame della soap.
Rai punta ancora sul suo titolo di punta
La scelta di mantenere invariata la collocazione di Il Paradiso delle Signore conferma quanto la soap rappresenti un pilastro della programmazione di Rai 1. L'obiettivo è quello di garantire continuità al pubblico e consolidare gli ascolti del pomeriggio, sfruttando un format che continua a ottenere risultati molto positivi stagione dopo stagione.
Con la ripartenza fissata per lunedì 7 settembre alle 16:05, la soap sarà ancora una volta il punto di riferimento del daytime della rete ammiraglia, aprendo la strada all'appuntamento quotidiano con La Vita in Diretta.