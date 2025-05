Nelle prossime puntate di Tradimento si assisterà alla fuga di Serra. La ragazza temerà che la sua vita possa subire gravi conseguenze dopo aver scoperto che Selin ha sparato a Tolga. Capirà che la sorella l’ha fatto perché lei aspetta un bambino da suo marito. Si rifugerà dal suo ex, Alper, e gli racconterà il suo piano: partorire il bambino per entrare in possesso dell’eredità di Oltan.

Serra incinta di Tolga: usa la gravidanza per estorcere denaro a Oltan

Nelle prossime puntate, Serra scoprirà di essere incinta. Ha concepito quel bambino insieme a Tolga, ma prendendosi gioco di lui.

Mentre Selin si trovava ricoverata nel reparto di psichiatria, una sera, dopo che Tolga si è ubriacato, lei l'ha raggiunto a letto e approfittando del suo stato di alterazione, si è finta Oylum ed è andata a letto con lui.

Quando scoprirà di essere incinta, Serra sceglierà di non dirlo ancora nessuno, fino a quando userà questa notizia per avere un tornaconto economico. Deve pagare il debito della sua carta di credito, ben 350.000 lire turche. Selin non le darà nulla, così si rivolgerà a Oltan, ma anche se inizialmente l’uomo si rifiuterà di aiutarla, tutto cambierà quando lei gli svelerà che nel suo grembo c'è suo nipote. Fatto il test del Dna per confermare la cosa, Oltan le chiederà di abortire in cambio di denaro, ma lei non vorrà saperne.

Intanto le darà i soldi per saldare il debito.

Serra rivela a Selin di aspettare un figlio da Tolga

Rientrata a casa, Serra avrà un furioso litigio con Selin per la questione del denaro prestato da Oltan e in un impeto di rabbia, dirà alla sorella di aspettare un figlio da Tolga. La reazione di Selin sarà drammatica: andrà da Tolga e gli sparerà tre colpi. Lei finirà in prigione, mentre Tolga in fin di vita in ospedale.

Dopo diverse ore, Serra si preoccuperà per l'assenza della sorella e chiamerà Aylin, l'assistente di Tolga, per chiederle se la sorella è in ufficio dal marito. Aylin le racconterà della tragedia appena avvenuta e a Serra non resterà che fare le valigie e scappare, non prima di aver rubato dalla cassaforte dei soldi.

Serra dall’ex Alper: 'Devo partorire se voglio diventare ricca'

Serra sceglierà di andare da un suo ex fidanzato, un certo Alper, che si convincerà che Serra sia tornata per stare con lui. Quando proverà ad andare a letto con lei, Serra si tirerà indietro dicendogli: "Non posso, sono incinta".

Serra gli spiegherà che non ha un fidanzato, ma che il padre del suo bambino è figlio di un imprenditore molto ricco. "Stai puntando all'eredità", dirà Alper senza mezzi termini e Serra confermerà: "Se voglio diventare una delle donne più ricche, devo assolutamente partorire questo bambino".