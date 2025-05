Le anticipazioni della seconda stagione di Tradimento rivelano che Sezai rinnegherà la figlia Ipek dopo aver scoperto che ha finto il suicidio. L'uomo in seguito chiederà la mano di Guzide (Vahide Percin), deciso a voltare pagina dopo la dolorosa vicenda. L'avvocato e l'ex giudice diventeranno marito e moglie in una cerimonia celebrata senza la presenza di Oylum e Ozan Yenersoy.

Sezai chiude i rapporti con la figlia Ipek

Ipek metterà in scena il suo suicidio per costringere il padre a interrompere la storia con Guzide. Il piano verrà scoperto da Yesim, che ritroverà la giovane in perfetta salute nella casa di due anziani coniugi.

La donna racconterà quanto scoperto a Oltan, che ne parlerà con Guzide e Sezai, Quest'ultimo, deluso, non esiterà a rinnegare Ipek, invitandola a raggiungere il Canada. Una frattura tra padre e figlia che porterà l'avvocato a prendere una decisione nei confronti di Guzide.

Sezai e Guzide si sposano senza Oylum e Ozan

Sezai chiederà a Guzide di diventare sua moglie il prima possibile. L'ex giudice, visibilmente commossa, si getterà a capofitto nei preparativi come la scelta dei testimoni, che ricadrà su Yesim e Nazan. Nella lista degli invitati non compariranno né Ipek né tantomeno Tarik, mentre Oylum e Ozan daranno il loro benestare al matrimonio della madre.

Sezai e Guzide si sposeranno durante una cerimonia civile.

Tuttavia, non mancheranno gli imprevisti, dato che Oylum e Ozan non parteciperanno per alcuni problemi sorti all'ultimo momento. Il ragazzo resterà in cantiere per risolvere un problema e per questo chiederà a Oylum di portargli lo smoking da indossare per la cerimonia. La ragazza giungerà in cantiere, dove ci sarà anche Kahraman. Proprio in quel momento, quest'ultimo rischierà di morire per salvare la vita a Ozan e verrà travolto da tonnellate di sabbia.

Vahit ha rapito Oylum

Nelle puntate di Tradimento andate in onda a fine maggio su Canale 5, Vahit è arrivato a Istanbul dopo aver visto il video in cui Selin raccontava in televisione il tradimento di Tolga con Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Gungor).

L'uomo ha voluto vendicare l'onore di Behram, ma Mualla l'ha convinto ad allontanarsi dalla città.

Selin, invece, ha denunciato Tolga per maltrattamenti, nonostante lui non le abbia fatto nulla. Oltan l'ha ricattata, minacciandola di sbatterla fuori casa.

Intanto, Mualla ha spinto Kahraman a conquistare il cuore di Oylum, che, nel frattempo, è stata rapita da Vahit. Behram è morto, ma Mualla ha nascosto la cosa, facendo credere a tutti che il ragazzo sia stato ricoverato in una struttura svizzera per la riabilitazione.