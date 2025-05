Un nuovo colpo di scena è in arrivo nella seconda stagione di Tradimento. Secondo le anticipazioni turche, nei prossimi episodi in onda su Canale 5 si aprirà una nuova storyline incentrata su un personaggio destinato a movimentare le trame della serie. Si tratta di Kadriye, un'ex ballerina che si rivelerà essere la vera madre di Kahraman Sarpoglu. Inoltre, emergerà che in passato la donna ha avuto una relazione con l'insospettabile Sezai.

Kadriye è la madre di Kahraman

Nei prossimi episodi di Tradimento verranno rivelate le vere origini di Kahraman.

L'uomo non è figlio della sorella di Mualla. Si scoprirà che è stato adottato quando aveva soltanto tre mesi, dopo che era stato abbandonato dalla sua vera madre, la ballerina di un locale notturno, Kadriye.

Ebbene, quest'ultima riapparirà inaspettatamente nella vita del figlio, che in realtà non ha mai voluto abbandonare. Prima di rivelarsi a lui, però, avrà un acceso confronto con Mualla, alla quale rinfaccerà di averle sottratto Kahraman, poiché colpevole di aver avuto una relazione extraconiugale con il marito della matriarca Dicleli. Quest'ultima è sempre stata convinta che il giovane fosse figlio del consorte. Dunque, Kadriye piomberà a Istanbul per riallacciare i rapporti con Sarpoglu, ma troverà la nemica a sbarrarle la strada.

Sarà a questo punto che entrerà in scena Sezai Okuyan.

Kadriye ha un legame con Sezai

Dopo essere tornata in città, Kadriye riceverà una visita inaspettata, quella di Sezai. Secondo le anticipazioni, nel corso di una cena tra i due, emergerà che la donna è stata una presenza importante per l'avvocato e che i due hanno avuto una relazione piuttosto duratura. L'uomo, però, chiarirà che il loro legame appartiene ormai al passato, poiché nel presente è legato a Guzide, che intende sposare non appena sarà possibile. A questo punto la donna, che capirà le parole di Okuyan, farà una mossa inaspettata: andrà nello studio di Guzide.

Durante l'incontro tra le due emergerà il motivo per cui ha voluto incontrare l’ex giudice.

Kadriye le chiederà un aiuto legale per riuscire a ricongiungersi con il suo amato figlio, senza rivelarle che quest'ultimo è il marito di sua figlia Oylum. Perciò, le racconterà cosa è realmente accaduto dopo la nascita di Kahraman.

Programmazione Tradimento: salta la puntata del 2 giugno

C'è un cambio di programmazione in vista per Tradimento. Lunedì 2 giugno 2025 la serie turca non andrà in onda come di consueto alle 14:10. Si tratta di una decisione di Mediaset per evitare di perdere telespettatori, visto che è il giorno della Festa della Repubblica.

Al suo posto verrà trasmessa la soap Beautiful, che per l'occasione si allungherà fino alle 14:45 quando inizierà la striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi. Questo cambiamento nel palinsesto si ripercuoterà anche sulla serie The family che andrà in onda dalle 15 alle 17.