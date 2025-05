Nelle prossime puntate di Tradimento, Mualla progetterà l'ennesimo piano per impossessarsi di Can. Temerà di perderlo quando Kahraman le rivelerà di voler divorziare da Oylum, così la donna pianificherà di scappare in Inghilterra con il bambino e, per farlo, chiederà aiuto al suo braccio destro, Celal.

Oylum decide di donare un rene a Tolga, Mualla la deride definendola folle

Mualla non reagirà per niente bene quando scoprirà che Oylum ha intenzione di donare un suo rene a Tolga. Il ragazzo rischia di morire dopo che Selin gli ha perforato un rene con un colpo di pistola, ma a causa delle sue gravi condizioni di salute, anche l'altro è collassato, così i medici hanno dovuto seguire l'unica alternativa possibile: il trapianto.

Nessun rene era compatibile con Tolga, così Oylum, dopo aver fatto il test di compatibilità, ha deciso di dargli il suo.

Mualla riderà in faccia a Oylum quando le sentirà dire a Kahraman che salverà la vita Tolga donandogli un suo rene. Per lei sarà assolutamente folle che faccia questa cosa per un suo ex, dimenticando un particolare: Tolga non è semplicemente un ex, è il padre di Can.

Serra mostra in diretta tv il test del Dna: è incinta di Tolga

Quando Oylum si troverà in sala operatoria per l'espianto, però, in tv andrà in onda una bizzarra conferenza stampa convocata da Serra. Mualla riderà anche in quel caso, ma chi si crede di essere Serra per convocare i giornalisti. La ragazza inizierà a parlare, rivelando che aspetta un figlio da Tolga.

La notizia lascerà Mualla sbigottita, ma penserà che Serra stia solo bluffando, invece la ragazza mostrerà in diretta i risultati del test del Dna, che certificano la veridicità delle sue parole.

La vicenda scuoterà anche Kahraman, che sarà determinato a lasciare Oylum appena la ragazza si riprenderà dall'espianto del rene. Rientrerà a casa e comunicherà le sue intenzioni alla zia, che non accetterà che Can possa non vivere più a casa sua. "Zia, ti ricordo che Can non è tuo nipote, hai capito", le dirà Kahraman visibilmente arrabbiato.

Mualla pianifica la fuga in Inghilterra con Can: 'Cerca casa nel Sussex o a Birmingham'

Mualla vorrà correre ai ripari e chiamerà subito il suo braccio destro Celal.

Gli chiederà di cercarle subito una casa in Inghilterra, vuole scappare lì con Can: "Non proprio nel centro di Londra, magari qualcosa nel Sussex o Birmingham".

Celal sarà un po' dubbioso. Per lui non sarà un problema trovare una casa o rapire il bambino per portarlo lontano dalla Turchia, ma temerà che Mualla si stia spingendo troppo oltre. L'obiettivo della donna, però, sarà sempre uno: fare di Can l'unico erede della famiglia Dicleli.