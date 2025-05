Sono passati circa dieci giorni da quando Gianmarco Steri ha concluso il suo percorso a Uomini e donne, ma nessun fan l'ha ancora incontrato né da solo né in compagnia di Cristina Ferrara. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web in queste ore, riportate anche dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la coppia starebbe aspettando la messa in onda della scelta prima di mostrarsi in pubblico e sui social; nel frattempo, però, i due si vedrebbero in privato e si sentirebbero quotidianamente in videochiamata.

Le novità sulla coppia nata l'11 maggio in studio

Manca ancora una settimana alla messa in onda della scelta di Gianmarco: salvo cambi di programma, infatti, il "sì" del tronista a Cristina sarà trasmesso in televisione tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio.

Fino a quel giorno la nuova coppia di Uomini e donne non si potrà far vedere in pubblico, quindi i fan dovranno accontentarsi delle indiscrezioni che stanno circolando sul loro conto.

In queste ore, per esempio, Lorenzo Pugnaloni ha confermato che Steri e Ferrara starebbero ancora insieme e che si starebbero incontrando stando ben attenti a non farsi beccare dai curiosi.

Visto che vivono in città diverse (lui a Roma e lei tra Salerno e Milano), si dice che il tronista e la corteggiatrice passerebbero molto tempo in videochiamata quando sono lontani e nell'attesa di rivedersi, sempre lontano da occhi indiscreti.

Un'altra settimana di attesa per i fan

Dal 28 maggio Gianmarco e Cristina saranno liberi di mostrarsi sia in pubblico che sui social, esattamente come prevede il regolamento di Uomini e donne per le coppie che nascono tra i protagonisti del trono Classico.

Finché non viene trasmessa in televisione la puntata della scelta, infatti, i ragazzi devono evitare di farsi vedere insieme ma soprattutto di postare contenuti di coppia su Instagram.

Quando andrà in onda la registrazione in cui si sono scelti, dunque, Steri e Ferrara saranno fidanzati da più di due settimane e quindi avranno molte cose da condividere con i loro sostenitori.

L'ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo

Dopo la messa in onda della scelta, inoltre, Gianmarco e Cristina dovrebbero essere ospiti a Verissimo.

Tutte le coppie che sono nate negli studi di Uomini e donne in questa edizione, infatti, sono state invitate nel programma condotto da Silvia Toffanin per raccontare dei primi momenti insieme lontano dalle telecamere.

Al people-show di Canale 5 hanno partecipato sia i ragazzi del trono Classico che le dame e i cavalieri dell'Over che si sono innamorati nel corso della stagione 2024/2025: Barbara e Ruggiero, per esempio, sono stati nel salotto di Verissimo poche settimane fa e hanno dichiarato che tra loro procede tutto a gonfie vele.