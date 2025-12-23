Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, e la conferma di ciò arriva dai contenuti che entrambi stanno pubblicando sui social in questi giorni. Gli ex tronisti di Uomini e donne, infatti, sono in vacanza sulla neve con le rispettive famiglie, ed è lì che trascorreranno il loro primo Natale insieme dopo mille peripezie e una mancata scelta in televisione.

Le foto della vacanza sulla neve

Da qualche giorno Martina e Gianmarco sono in vacanza, la prima con le rispettive famiglie in una località di montagna.

Le foto che sta postando l'ex tronista di Uomini e donne su Instagram, infatti, documentano parte della quotidianità che sta condividendo con le persone che ama, dal fidanzato ai suoi cari.

I fan della coppia stanno esultando per gli scatti romantici che De Ioannon e Steri stanno pubblicando sui social, in particolare per quelli in cui si scambiano dolci baci e sguardi complici davanti all'obiettivo.

La giovane, inoltre, ha immortalato una chiacchierata che suo fratello stava facendo con il barbiere sulla neve, ovvero nel posto che hanno scelto per attendere l'arrivo del Natale.

sarà la neve SARÀ GIANMARCO



i più belli



❄️❄️❄️❄️❄️#coatters pic.twitter.com/hvIKjR66tl — ari ; 𝒄𝒐𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒆𝒓𝒂 (@hosonno0) December 23, 2025

L'amore dei fan per la coppia

Gianmarco e Martina stanno insieme da un paio di mesi, ma i loro fan si stupiscono ancora quando vedono foto o video in cui si baciano o si comportano come una coppia qualunque.

"I più belli", "Sarà la neve, ma sono perfetti", "Io sono troppo debole per il rapporto di Gianmarco con il cognato", "Queste storie urlano proprio famiglia", "Io non ci credo ancora", "Il fratello ha sempre tifato per Gianmarco e ora ne abbiamo le prove", si legge su X in questi giorni.

I rumor sul futuro in tv di Martina e Gianmarco

Negli ultimi mesi sul web si è parlato di Gianmarco e Martina non solo per il loro ritorno di fiamma (avvenuto subito dopo le rotture con Cristina Ferrara e Ciro Solimeno), ma anche per una possibile partecipazione ad un altro programma di punta di Canale 5.

Dopo l'esperienza da tronisti a Uomini e donne, si dice che Steri e De Ioannon sarebbero in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Rumor ancora tutti da confermare, infatti, sostengono che la ragazza dovrebbe entrare nella casa nella prima puntata, invece il suo fidanzato potrebbe subentrare in corsa per ravvivare le dinamiche del gioco.

Ovviamente queste sono solo indiscrezioni sulla trasmissione che dovrebbe tornare in onda a marzo 2026 con un nuovo conduttore. Ad oggi, infatti, non si conosce ancora il nome del padrone di casa del prossimo GF Vip, e secondo recenti voci a Mediaset sarebbero alla ricerca di un presentatore che potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini, travolto dallo scandalo sollevato da Corona.