Fabrizio Corona ha chiesto scusa: il 22 dicembre, infatti, è stata pubblicata la seconda puntata di Falsissimo sull'inchiesta Il prezzo del successo e l'ex re dei paparazzi ha fatto mea culpa su alcune informazioni errate che avrebbe dato nell'episodio precedente. L'imprenditore ha raccontato che il video di Pierpaolo Pretelli che aveva usato come prova per dimostrare il suo presunto coinvolgimento nel "caso Signorini", risalirebbe a molti anni fa e non avrebbe nulla a che vedere con questa vicenda.

Il passo indietro di Fabrizio Corona

Per una settimana si è parlato di un presunto coinvolgimento di Pierpaolo Pretelli nel "caso Signorini", un'accusa che avrebbe gettato il ragazzo nel più totale sconforto e che gli avrebbe fatto perdere diversi lavori in questo periodo.

Ieri, 22 dicembre, Fabrizio Corona è tornato sull'argomento e ha ammesso di aver commesso un errore: stando a quello che è stato raccontato nell'ultima puntata di Falsissimo, non esisterebbero prove a supporto della tesi secondo la quale il ragazzo avrebbe ceduto alle avance del conduttore pur di partecipare al Grande Fratello Vip.

"Il video di Pretelli che avevamo annunciato era vecchio. Chiediamo scusa a lui e a voi", ha detto l'imprenditore prima di dedicarsi all'intervista esclusiva che ha fatto ad Antonio Medugno.

Le precisazioni sul coinvolgimento di Medugno

Pierpaolo Pretelli non è l'unico a cui Corona ha chiesto scusa nella puntata di Falsissimo caricata in rete il 22 dicembre.

Prima di intervistare Antonio Medugno, l'ex re dei paparazzi ci ha tenuto a precisare: "Avrei dovuto verificare meglio le fonti, ho fatto un danno a questo ragazzo".

L'imprenditore, dunque, ha smentito l'indiscrezione secondo la quale il giovane avrebbe ceduto alle avance di Signorini prima di entrare nella casa del Grande Fratello: secondo l'ultima ricostruzione che è stata fatta, Antonio avrebbe chattato con il presentatore (la maggior parte delle volte a rispondere sarebbe stato il manager Piscopo) e poi ci sarebbe stato un incontro a casa di lui.

Tra i due, però, non ci sarebbe mai stato nulla e il modello l'ha voluto sottolineare con forza.

Il silenzio di Alfonso Signorini

Nonostante gli errori che ha ammesso di aver fatto, Corona è deciso nel portare avanti un'inchiesta che sta dividendo il pubblico.

La seconda puntata di Falsissimo, infatti, ha ottenuto circa 1,2 milioni di visualizzazioni in poco più di 4 ore, e questo è un dato significativo sull'interesse che starebbe suscitando il "caso Signorini" tra i fan del Grande Fratello e non solo.

Il conduttore, però, non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, se non quella che saranno i suoi legali ad occuparsi di tutto.