Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, infatti l'altra sera i due hanno deciso di condividere un po' di tempo con i fan sui social. Quelli che al Grande Fratello erano stati ribattezzati gli Helevier, hanno chiacchierato in diretta con i follower di TikTok e non hanno perso l'occasione per punzecchiare chi continua a metterli in dubbio.

Le frecciatine in diretta sui social

A dispetto di quello che pensavano in tanti quando erano nella casa del Grande Fratello, Helena e Javier sono innamoratissimi e non perdono l'occasione per ricordarlo sia ai loro sostenitori che agli hater.

Il 22 dicembre, infatti, la coppia ha avviato una diretta su TikTok e per un po' ha chiacchierato con chi era collegato e faceva domande interessanti.

Il pallavolista non si è risparmiato in baci e altre coccole nei confronti della fidanzata, poi ci ha tenuto a ringraziare le persone che continuano a supportarli a distanza di quasi un anno dall'inizio della loro storia d'amore.

"Vi amo, vi amiamo. Grazie per tutto quello che fate", ha ripetuto più volte Martinez in live.

Gli Helevier, però, hanno anche voluto punzecchiare chi li critica e chi non crede al loro rapporto, infatti hanno detto quasi all'unisono: "Un bacio ai rosiconi, ciao ciao".

Un bacio a tutti gli invidiosi da parte di Javi ed Hele😉♥️ #helevier pic.twitter.com/0NC5WUHRI8 — cadiamo insieme (@cadiamoinsiemee) December 22, 2025

L'amore dei fan per gli Helevier

Sono passati molti mesi dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale hanno partecipato Helena e Javier, ma sono ancora tantissime le persone che seguono e sostengono la coppia tramite i social.

"Bravi, un bacio a tutti gli invidiosi", "Mentre alcune pazze fanno dirette parlando male di loro, i nostri bellissimi ne fanno una lanciando arco e frecce", "Li amo, punto", "Stellari, come sempre", "Questi ragazzi sono unici", "Meravigliosi", "Sempre più belli", "Applausi a scena aperta", si legge su X in queste ore.

Il supporto di Helena per Alfonso Signorini

Negli ultimi giorni sul web si è parlato di Helena anche per le parole che ha deciso di spendere a favore di Alfonso Signorini, coinvolto in una vicenda piuttosto spinosa (l'inchiesta che Fabrizio Corona ha ribattezzato Il prezzo del successo, su presunte avance del conduttore ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello).

La modella è stata tra i pochi che si sono esposti per difendere il presentatore, e l'ha fatto ricordando a tutti che nessuno dovrebbe essere condannato finché non ci sono prove effettive e incomputabili sulle accuse che gli vengono mosse.

"Una carriera non si cancella con il gossip, anzi merita rispetto", ha scritto Prestes sul suo profilo di X dopo la pubblicazione della prima parte dell'inchiesta di Corona su Falsissimo.