La messa in onda di Uomini e donne è in pausa per le vacanze di Natale e dovrebbe riprendere la seconda settimana di gennaio. Fino a quel giorno i fan non potranno fare altro che ipotizzare cosa accadrà nelle prossime registrazioni, se almeno uno dei tronisti del cast farà la scelta oppure se Flavio Ubirti verrà sostituito con una new entry. Al momento Sara Gaudenzi è in confusione, Cristiana Anania non sa decidersi tra i suoi pretendenti e Ciro Solimeno fatica a trovare spazio nelle puntate.

Le ultime novità sul trono Classico

Sono passati circa quattro mesi dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, e fino ad ora solo un tronista ha fatto la sua scelta.

Il 15 dicembre scorso, infatti, Flavio si è dichiarato a Nicole e con lei ha lasciato il programma, ma il fidanzamento tra i due ragazzi andrà in onda dopo le vacanze di Natale.

Gli altri protagonisti del trono Classico, invece, sembrano ancora confusi e un po' lontani dal prendere una decisione definitiva tra le persone che stanno frequentando davanti alle telecamere.

Sara, per esempio, nelle ultime registrazioni ha accettato Simone tra i suoi corteggiatori (che sono diventati quattro in totale) e ha dovuto fare i conti con il "no" che le direbbe Jakub se lo scegliesse in questo periodo.

La giovane non riesce a trovare un punto d'incontro neppure con Marco, invece la conoscenza con Raien sta procedendo bene ma un po' a rilento.

Le perplessità di Cristiana su Ernesto e Federico

Se Sara sta frequentando quattro ragazzi e la sua scelta sembra ancora molto lontana, da un paio di mesi Cristiana sta uscendo in esterna solo con due persone e tra i fan c'è chi pensa che potrebbe prendere una decisione subito dopo la pausa per le feste.

La tronista di Uomini e donne è indecisa tra il riservato Federico e il fumantino Ernesto, due giovani per i quali sostiene di provare un interesse sincero sin dall'inizio dell'avventura.

A gennaio, però, la 22enne potrebbe farsi coraggio emulando il collega Flavio, che dopo circa tre mesi di conoscenza con Martina e Nicole ha capito con chi delle due voleva fare coppia lontano dai riflettori.

Poco spazio per Ciro a Uomini e donne

Il tronista più lontano dal concludere la sua esperienza a Uomini e donne è sicuramente Ciro.

Il percorso del giovane nel dating-show è iniziato un mese e mezzo fa circa, ma fino ad ora non ha regalato molti spunti di discussione né in studio né alla gente che guarda il programma da casa.

In questo periodo sono andate in onda un paio di esterne che Solimeno ha fatto con le sue corteggiatrici, ma nulla di così interessante da far pensare ad un interesse nascente o ad un possibile futuro in coppia fuori dal contesto televisivo.