Mancano pochi giorni alla registrazione della puntata di Uomini e donne in cui Gianmarco Steri farà la sua scelta. Il comportamento altalenante del tronista sta impedendo ai fan di farsi un'idea chiara su come andranno le cose: sui social network, infatti, c'è chi è convinto che la prescelta sarà Nadia Di Diodato e chi punta tutto su Cristina Ferrara.

I dubbi del pubblico a pochi giorni dalla scelta

Domenica 11 maggio si registrerà la scelta di Gianmarco: le anticipazioni che trapeleranno quel giorno sveleranno il nome della corteggiatrice che ha fatto breccia nel cuore del tronista dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere.

Chi ha seguito il percorso di Steri sin dall'inizio, però, non è riuscito a farsi un'idea molto chiara su come finirà: in rete, infatti, ci sono due correnti di pensiero opposte sull'epilogo che potrebbe avere il trono del barbiere.

Una parte degli spettatori del dating-show è convinta che a spuntarla sarà Nadia: nel corso delle riprese in cui ha annunciato quando sceglierà, infatti, il 29enne ha speso bellissime parole per Di Diodato e ha detto che è la persona che gli è arrivata di più dal punto di vista emotivo.

Altri fan di Uomini e donne, invece, sono certi che alla fine lui si dichiarerà a Cristina nonostante i dubbi e le critiche che le ha mosso sin da quando hanno cominciato a frequentarsi davanti alle telecamere.

I pareri degli utenti di X

La scelta di Gianmarco, dunque, sta dividendo il pubblico di Uomini e donne: da un lato c'è chi è sicuro che sarà Nadia, dall'altro che pensa la stessa cosa su Cristina.

Ma come fate a dire che Gianmarco sceglie Cristina!? Dai su é palese sceglie Nadia,anche e sopratutto la puntata di oggi. Tra l'altro per la seconda esterna di fila ha detto a Cristina che ha paura. Penso che più palese di cosi non può essere. #Uominiedonne #coatters #cristiners — Carmela (@carmelacaputoo) May 5, 2025

"Ma come fate a dire che sceglierà Cristina? Palese sarà Nadia, l'ha sempre portata in esterna", "Anche secondo me sceglie Nadia", "A Cristina dice da mesi che gli fa paura, non la sceglierà", "Con Nadia è più attento, teme le sue reazioni e fa di tutto per farla stare serena", "Quando ha avuto una sola esterna a disposizione non ha mai scelto Cristina, e poi Gianmarco è più freddo con lei, quasi distaccato", "Per me la scelta sarà Cristina, è palese", "Lui quando parla fa i danni, ma sceglierà Cristina", si legge su X in questi giorni che precedono la registrazione in cui Steri si dichiarerà ad una delle sue corteggiatrici.

Nadia e Cristina negative sulle scelta

Stando a quello che ha detto nella puntata in cui ha annunciato la scelta, Gianmarco non avrebbe più molti dubbi su quello che prova per le sue corteggiatrici.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di domenica scorsa, infatti, svelano che il tronista ha detto che non è più combattuto come prima e che le esterne di un giorno che farà gli serviranno per confermare quello che già pensa di Nadia e di Cristina.

Entrambe le ragazze pensano che non saranno la scelta: Di Diodato ha paura che Steri potrebbe considerarla un ripiego visto che non si fida di Ferrara, e quest'ultima è convinta che sarà rifiutata proprio perché non avrebbe dato dimostrazioni quanto la "rivale".