Meno di una settimana fa si è conclusa l'avventura da corteggiatrice a Uomini e Donne di Nadia Di Diodato: l'11 maggio Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara e la 24enne romana ha ricevuto una cocente delusione. Tra i fan, però, c'è già chi spera in un futuro sul trono per la ragazza che in questi giorni è tornata al centro dell'attenzione anche per alcuni "like" che aveva messo a Martina De Ioannon qualche anno fa.

La reazione social di Nadia

A partire dal 26 maggio andrà in onda la scelta di Gianmarco, ma i fan di Uomini e donne sanno già come si è concluso il percorso di Steri.

Da lunedì scorso sul web circolano le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio tra il tronista e le sue corteggiatrici, in particolare i motivi che hanno spinto il ragazzo a preferire Cristina a Nadia.

Quest'ultima non avrebbe reagito benissimo al "no" del giovane e ciò si evince anche da una storia che ha postato su Instagram alcuni giorni dopo.

Di Diodato ha pubblicato sul suo account la pagina di un libro che stava leggendo e ha voluto sottolineare qualche frase che tiene particolarmente significativa e vicina al suo modo di essere. "Ogni volta che mi innamoro, tutto intorno a me precipita", è questo l'incipit che la giovane ha condiviso sui social e che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata a Gianmarco.

Il supporto all'ex tronista Martina

Nell'attesa di vedere e commentare la scelta, alcuni fan di Uomini e donne si sono accorti di alcuni "like" che Nadia ha messo ad un'altra vecchia conoscenza di Gianmarco.

Come dimostra uno screenshot che sta circolando su X negli ultimi giorni, la corteggiatrice romana ha apprezzato un post Instagram di Martina che risale al 2023: stando a questo "like", Di Diodato sarebbe stata una sostenitrice di De Ioannon in tempi non sospetti e quindi quando entrambe non avrebbero mai pensato di partecipare al dating-show per cercare l'amore.

Alcuni follower sperano che tra Nadia e Martina possa nascere un'amicizia, anzi qualcuno ha addirittura scritto su X: "Bamboline conoscetevi e amatevi".

L'appello a Maria De Filippi

Da quando è trapelata la notizia che Gianmarco ha scelto Cristina, i fan di Nadia hanno cominciato a chiedere per lei un'altra possibilità. Un parere condiviso da molti sui social, infatti, è che la ragazza avrebbe il carattere giusto per affrontare l'esperienza nel ruolo di tronista, un po' come è accaduto a Martina dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2024.

Se Di Diodato sarà davvero nel cast della prossima edizione di Uomini e donne, però, si saprà soltanto quando ricominceranno le registrazioni, quindi non prima della seconda metà di agosto.