Venerdì 30 maggio si è conclusa l'edizione 2024/2025 di Uomini e donne. Dopo alcuni anni, il dating show è tornato in prima serata e ha ottenuto ottimi ascolti. A seguire la scelta di Gianmarco Steri sono stati 2,9 milioni di spettatori, con uno share che ha toccato il 17,2%. Numeri molto significativi, considerando che la puntata era stata registrata quasi tre settimane prima e che sul web circolavano già tutte le anticipazioni di quanto trasmesso su Canale 5.

Il confronto con Sognando Ballando con le stelle

C'era grande curiosità per gli ascolti che avrebbe ottenuto Uomini e donne al suo ritorno in prima serata dopo tanti anni (l’ultima volta risale al 2019 con le scelte al castello dei tronisti Lorenzo, Teresa, Luigi e Ivan).

La mattina del 31 maggio sono stati pubblicati tutti i dati e il dating show di Maria De Filippi ha vinto la serata con quasi 3 milioni di spettatori (2,9 per la precisione) e il 17,2% di share.

Uomini e Donne vince: la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5 raduna 2.969.000 spettatori con il 17,2% di share! ❤️ #uominiedonne pic.twitter.com/jVSzznSS7j — trashtvstellare (@tvstellare) May 31, 2025

La finale di Sognando Ballando con le stelle, invece, è stata seguita da una media di 2,3 milioni di persone, con uno share del 16,2%.

Anche se lo scarto di percentuale tra i due programmi è solo di un punto, va precisato che la scelta di Gianmarco è andata in onda fino alle 23:10 circa, mentre Milly Carlucci ha tenuto compagnia al pubblico di Rai 1 oltre la mezzanotte.

L'affetto della gente per il programma

Attualmente non si sa se quello del 30 maggio è stato un esperimento della rete per capire se Uomini e donne ha ancora le carte in regola per andare in onda sia al pomeriggio che in prima serata, ma visti gli ascolti che ha ottenuto è evidente che il programma ha un pubblico molto affezionato, capace di seguirlo in qualsiasi fascia oraria.

Non sarebbe da escludere che nella prossima stagione possano tornare le scelte in prima serata, magari con puntate registrate fuori dallo studio oppure trasmesse in diretta, così da evitare la diffusione di spoiler che compromettano l’effetto sorpresa.

Il lieto fine del tronista amato dal pubblico e dalla conduttrice

L'altra sera, Gianmarco ha concluso l'esperienza a Uomini e donne scegliendo Cristina e ricevendo l'affetto degli amici, della famiglia, della redazione ma soprattutto di Maria De Filippi.

La presentatrice ha scritto una lettera molto bella al tronista, e lui ha contraccambiato leggendo davanti a tutti i ringraziamenti alle persone che lo hanno seguito e supportato negli ultimi otto mesi.

Anche se era una registrazione di quasi tre settimane fa, la puntata è stata un successo sia dal punto di vista degli ascolti che di quello delle emozioni per tutti i protagonisti del trono.