Quando Sara Gaudenzi è diventata tronista di Uomini e donne, sul web non si parlava d'altro che della sua amicizia pregressa con Gianmarco Steri. A distanza di poche ore dalla messa in onda della scelta della ragazza, il barbiere avrebbe preso le distanze da lei e dal nuovo fidanzato Alessio Rubeca (tra i migliori amici di Ciro Solimeno) smettendo di seguirla su Instagram.

La mossa che non passa inosservata

Potrebbe essere giunta al capolinea un'amicizia della quale si è discusso parecchio alcuni mesi fa, quella tra Gianmarco e Sara.

Quando Maria De Filippi ha offerto il trono alla giovane, infatti, sul web si è sparsa la voce che potrebbe averlo fatto per il legame che lei avrebbe da anni con un suo "pupillo", ovvero Steri.

Si è detto che i due ragazzi si conoscerebbero bene perché per un lungo periodo avrebbero fatto parte della stessa comitiva, ma di recente le cose potrebbero essere cambiate.

Come hanno notato i più attenti fan di Uomini e donne, dopo la messa in onda della scelta di Sara il barbiere avrebbe smesso di seguirla su Instagram (attualmente non compare nella lista di account che segue con il suo profilo).

Il ruolo di Ciro

Come mai Gianmarco ha unfollowato Sara su Ig? I fan di Uomini e donne non escludono che l'ex tronista potrebbe aver fatto questa mossa per prendere le distanze dalla ragazza che è stata molto criticata in studio e a casa.

Il barbiere, però, potrebbe aver fatto questo gesto anche perché l'amica (o ex) si è fidanzata con un ragazzo molto vicino a Ciro, suo storico "rivale" ed ex compagno di Martina.

Per evitare di essere ancora associato ad una situazione dalla quale si è distaccato mesi fa, Steri avrebbe scelto di mettere da parte il rapporto con Gaudenzi.

Il ritorno sui social dopo l'addio a Uomini e donne

Dopo un periodo di silenzio, Sara ha deciso di tornare sui social con un post con il quale ha ringraziato Maria De Filippi, il programma in generale e soprattutto il nuovo fidanzato.

L'ormai ex tronista di Uomini e donne, infatti, ha pubblicato una serie di foto che ha fatto con Alessio dopo la scelta e con esse ha confermato che tra loro procede tutto a gonfie vele nonostante lo scetticismo della maggior parte degli spettatori.