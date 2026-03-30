Sono giornate molto importanti quelle che sta vivendo Javier Martinez in questo periodo, soprattutto per il suo futuro professionale. Domenica scorsa, infatti, il 31enne ha trascinato la Terni Volley Academy verso un successo che potrebbe essere fondamentale per la permanenza della squadra nel campionato di A3. A breve, inoltre, uscirà una campagna che vedrà il pallavolista in versione testimonial d'eccezione.

La leadership di Javier

Il 29 marzo la Terni Volley Academy ha vinto un match importantissimo contro Savigliano: fondamentali per questo successo sono stati i 32 punti che Javier ha realizzato nel corso dei cinque set della partita, che si è decisa al tie-break.

Con questa vittoria la squadra rimane in corsa per la salvezza alla fine di una stagione complicata e ricca di colpi di scena.

"I conti si fanno alla fine", aveva detto Martinez dopo una cocente sconfitta di qualche giorno fa e il risultato di domenica scorsa sembra avergli dato ragione.

Perché nessuno mette JAVIER MARTINEZ in un angolo MAIIII 📌 pic.twitter.com/MUHI8wFPu3 — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) March 30, 2026

Il supporto dei fan

Tra non molto Javier dirà addio alla pallavolo, ma l'impegno che sta mettendo per evitare la retrocessione della sua squadra sta entusiasmando tutti.

"La sua felicità è la nostra", "Nessuno lo mette in un angolo", "Che orgoglio", "Bravo", "Trasmette sicurezza a tutti", "Io ci credo", "In campo è stato devastante", "Solo applausi per il nostro capitano", "Se non ci fossi tu", "Forza, non è finita finché non è finita", "Testa al prossimo incontro", "Tutti uniti", si legge su X in questi giorni.

Lo spoiler di un nuovo progetto

Oggi, 30 marzo, i fan di Javier hanno avuto una piccola anticipazione di un progetto che sta per uscire e che segnerà l'esordio del loro beniamino come testimonial.

A breve, infatti, sarà pubblicata la campagna che Martinez ha scattato qualche tempo fa, quella di un brand di abiti eleganti che ha scelto proprio il 31enne come suo volto di punta.

"Inizia un nuovo capitolo e io non vedo l'ora", "Prenditi tutto Javier", "Un nuovo inizio che ci piace tanto", "Il suo futuro è brillante e Helena l'ha detto in tempi non sospetti", "Voglio vedere tutto", "Già questa foto promette molto bene", "Bellissimo", "Un modello perfetto", si legge sui social.