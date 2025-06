Il finale di Tradimento previsto nel corso della stagione autunnale su Canale 5 vedrà Oylum disperata per la morte del suo ex Tolga.

La donna si sentirà tremendamente in colpa per avergli nascosto per troppo tempo che fosse lui il padre biologico di suo figlio Can e finirà per chiedergli scusa sulla tomba.

Intanto Guzide scoprirà di essere stata ingannata da Tarik in merito al loro figlio biologico che, purtroppo, è passato a miglior vita.

Il decesso di Tolga

Nelle puntate conclusive di Tradimento si assisterà alla morte di Tolga per mano della perfida Ipek, la quale metterà in bilico la vita di Oltan, sperando in un loro ritorno di fiamma.

Pur di salvare suo padre dalle grinfie della pericolosa donna, Oltan non si farà scrupoli a intervenire in prima persona, finendo però per beccarsi un colpo di arma da fuoco che sarà fatale.

Le anticipazioni turche della soap opera di Canale 5 rivelano che il funerale di Tolga sarà particolarmente straziante per Oylum, la quale si sentirà in colpa per aver mentito al suo ex, nascondendogli per troppo tempo la verità sul loro bambino Can.

Adesso che non c'è più tempo per recuperare, Oylum non potrà fare altro che disperarsi e chiedere scusa a Tolga sulla sua tomba, promettendogli che suo figlio non lo avrebbe mai dimenticato.

Guzide ingannata sul suo vero figlio biologico

Nel finale di sempre della soap opera ci sarà spazio anche per la scoperta della verità sul figlio biologico di Guzide e Tarik.

La donna scoprirà di essere stata sempre ingannata dal suo ex marito, dato che fu proprio lui a dare in adozione il loro vero bambino, Murat, perché nacque con delle gravi malformazioni fisiche.

Non essendo disposto a prendersene cura, Tarik scelse di mentire alla moglie facendole credere che Oylum fosse la loro vera figlia biologica.

Un dramma per Guzide che, quando si metterà sulle tracce del vero figlio, scoprirà che ormai non c'è più e non potrà fare altro che rendergli omaggio sulla sua tomba.

Non si arresta il successo di Tradimento su Canale 5

Si chiude così la fortunata serie turca di Canale 5 che, anche in queste settimane della programmazione estiva, ha registrato ascolti estremamente positivi.

La media in daytime di Tradimento si aggira sui 2,4 milioni di spettatori in total audience, arrivando a superare il 23% di share.

Numeri che rendono questa serie uno dei prodotti più seguiti dell'intera giornata di Canale 5, al punto da battere gli ascolti dei programmi trasmessi in prima serata, come nel caso de L'Isola dei famosi.

Il reality show condotto da Veronica Gentili si ferma a una media di circa 1,7 milioni di telespettatori e uno share che del 15%.