Cihan rapirà Melek per cercare un chiarimento con lei nella settima puntata de La notte nel cuore di domenica 6 luglio e i due passeranno una notte di passione.

Le anticipazioni rivelano che Cihan riuscirà a portare avanti il ​​suo amore con Melek nonostante le nozze con Sevilay. Quest'ultima, invece, sarà dura con Nuh e fingerà di essersi sposata per scelta spezzandogli il cuore per salvargli la vita. Nel frattempo, Samet chiamerà Nuh e Melek per licenziarli, ma Sumru interverrà a loro favore: "Se vanno via loro vado via anch'io".

Sumru impedirà il licenziamento di Nuh e Melek

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Cihan e Sevilay si sposeranno e si scambieranno le promesse sotto gli occhi delusi di Nuh e Melek. I due gemelli, appena tornati dal loro viaggio, saranno colti di sorpresa dalle nozze e decideranno di andare via dalla villa senza dire nulla a nessuno.

Cihan e Sevilay saranno disperati, perché nessuno dei due voleva questo matrimonio. Nel frattempo, Nuh e Melek si sistemeranno in una pensione e si sfogheranno sulle rispettive pene d'amore. A un certo punto, però, i due fratelli capiranno che non potranno lasciare incompiuta la loro vendetta nei confronti di Sumru e torneranno alla villa. Tutto questo non farà piacere a Samet e Himet che in loro vedranno un pericolo per le nozze appena celebrare e premeranno per il loro licenziamento.

Il capofamiglia sarà chiaro con Sumru: per evitare che Cihan e Sevilay si lascino, deve licenziare Nuh e Melek. La donna non potrà accettare tutto questo e minaccerà Samet: "Se vanno via loro vado via anch'io e porterò con me mia madre". L'uomo non capirà tutta questa preoccupazione per due sconosciuti, ma Sumru giustificherà il tutto ricordando che Nuh le ha salvato la vita. Samet non licenzierà più i gemelli, ma Melek e Nuh non avranno vita facile dall'interno della villa.

Esat farà perdere la pazienza a Nuh

Nella settima puntata de La notte nel cuore, Esat chiederà a Nuh di preparare la macchina per accompagnarlo in una città vicina. Il fratello di Cihan si divertirà a provocare Nuh e gli chiederà ripetutamente da dove viene e cosa vuole dalla sua famiglia.

Nuh sarà alla guida e dovrà trattenersi, ma quando Esat insinuerà che lui e sua sorella sono degli impostori perderà la pazienza. Il ragazzo fermerà l'auto e costringerà Esat a scendere, intimandogli di non parlare più male di sua sorella. Nuh lascerà Esat in mezzo alla campagna e andrà via, scatenando ancora di più la sua rabbia. Nel frattempo, Cihan proverà in tutti i modi a chiarire con Melek per dirle che non si è sposato per sua volontà. La ragazza non vorrà ascoltarlo e per questo Cihan la farà rapire da un suo collaboratore e la farà portare in un luogo isolato in cui sarà costretta a sentire quello che ha da dire. "Mio padre sta morendo", dirà Cihan che spiegherà così il suo obbligo a sposare Sevilay.

Il ragazzo dirà che a Samet restano sei mesi di vita e lui ha dovuto accontentarlo, ma preciserà che il suo amore per lei non è mai cambiato. Cihan e Melek si chiariranno e trascorreranno una notte di passione. Per Nuh, invece, sarà molto più difficile, perché Sevilay fingerà di aver scelto di sposarsi per il denaro di Cihan. La ragazza sarà costretta a mentire perché Hikmet ha minacciato di togliere la vita a Nuh. Nel frattempo, Sumru continuerà a temere che il suo grande segreto possa emergere e che Samet scopra che Nuh e Melek sono i suoi figli.

Samet e Hikmet uniti per le nozze combinate

Nelle puntate precedenti, Nuh e Melek hanno dovuto lasciare la villa in fretta perché il loro amico Mehmet ha avuto un grave incidente.

I due hanno salutato Cihan e Sevilay, certi che al loro ritorno li avrebbero ritrovati per proseguire le loro storie d'amore. Samet e Hikmet, tuttavia, hanno messo in atto il loro piano per convincere i propri figli a sposarsi. Samet è stato molto più subdolo di sua sorella e dopo l'arrivo dell'ufficiale giudiziario per il sequestro dei beni è scoppiato a piangere con suo figlio. L'uomo ha supplicato Cihan di sposarsi, perché a lui restavano pochi mesi di vita e perché non poteva sopportare di perdere tutto. La disperazione di Samet ha convinto Cihan che non si è sentito di voltare le spalle a suo padre e alla sua famiglia in un momento così tragico. Hikmet, invece, è stata più diretta e ha picchiato e minacciato Sevilay .

La donna è stata molto chiara con sua figlia: se non avrebbe sposato Cihan, lei avrebbe fatto fuori Nuh. La ragazza, temendo per la vita del suo amato, ha ceduto al ricatto. Cihan e Sevilay sono arrivati ​​all'altare e questa volta non ci sono stati intoppi.