Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano aria di cambiamenti nei due negozi di moda. Nelle nuove puntate, in onda a partire da settembre su Rai 1, si scoprirà cosa accadrà alla Galleria Milano Moda, dove Tancredi sarà estromesso, mentre Odile sarà al comando. Quest’ultima, inoltre, ignorerà che Umberto è suo padre e, nel frattempo, lascerà Guido poiché innamorata di Matteo. Purtroppo per lei, Portelli si fidanzerà con Marina Valli. Nel negozio di Marcello, invece, continuerà la ricerca di nuovo personale: Caterina diventerà Venere, mentre Fulvio sarà il nuovo magazziniere.

Proseguiranno inoltre le storie d’amore tra Adelaide e Marcello, così come tra Delia e Gianlorenzo.

Tancredi fuori dalla GMM, Odile a capo del negozio

Rivoluzioni in vista nell’organico della Galleria Milano Moda, dove Tancredi Di Sant’Erasmo non sarà più ai vertici della direzione, viste le ultime vicende che lo hanno coinvolto. Odile rimarrà quindi a capo del negozio, potendo contare sempre sull’aiuto e il pieno appoggio di Umberto.

Quest’ultimo, dal canto suo, non svelerà nulla riguardo alla paternità: Odile, infatti, ignorerà che Guarnieri è suo padre. Anche Adelaide tacerà la verità alla figlia e si godrà la sua relazione con Marcello, resa pubblica in Costa Azzurra. Intanto, Odile dovrà affrontare anche questioni di cuore, poiché si renderà conto di essere innamorata di Matteo, lasciando quindi Guido Castelli.

Marina Valli e Matteo Portelli si fidanzano

Nel frattempo, Odile non potrà fidanzarsi con Matteo, che intanto volterà definitivamente pagina con Marina Valli, l’attrice del film per il quale ha composto la canzone. Proseguirà anche la relazione amorosa tra Delia e Gianlorenzo, che trascorreranno insieme l’estate del 1966. Per i due dipendenti de Il Paradiso delle Signore ci sarà inoltre un’importante novità: lavoreranno fianco a fianco alla nuova collezione. Delia, infatti, si occuperà di realizzare le pettinature per gli abiti disegnati dal suo fidanzato. Le Veneri, intanto, saranno in difficoltà a causa dell’assenza di alcune colleghe: Rosa non è ancora rientrata a Milano, mentre Elvira deve occuparsi di suo figlio.

Anche in magazzino si sentirà l’assenza di Armando Ferraris ed Enrico Brancaccio. Quest’ultimo, infatti, tornerà a fare il medico, terminando così di vivere sotto copertura e sotto falsa identità. La soluzione verrà trovata presto grazie all’assunzione di Fulvio come magazziniere e di sua figlia Caterina come commessa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico è stato ferito

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Enrico è rimasto ferito in una sparatoria, riportando soltanto qualche problema al braccio grazie all’intervento tempestivo di Mimmo, che l’ha salvato in tempo. Nel frattempo, Umberto ha scoperto che Odile è sua figlia, ma ha rispettato la decisione di Adelaide di non rivelare la verità alla ragazza. Spazio anche alle vicende di Delia, che si è fidanzata con Gianlorenzo, mentre Rosa ha lasciato Milano.