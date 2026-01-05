Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano una separazione in vista e un piano ben architettato per scongiurare il divorzio. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a sabato 17 gennaio su Canale 5, Halit si trasferirà nell’appartamento di Ender per stare vicino a Erim. Intanto, il signor Argun comunicherà la sua intenzione di separarsi da Yildiz, che non prenderà affatto bene la situazione ed escogiterà uno stratagemma per evitare la crisi coniugale, arrivando a rompersi una gamba.

Halit convive con Ender per stare vicino a Erim

Le condizioni di salute di Erim preoccuperanno non poco i suoi genitori, che si mostreranno sempre più affiatati e desiderosi di stare vicini al loro figlio.

Erim si trasferirà nell’appartamento di Ender, ma non sarà l’unico a vivere lì, poiché anche Halit deciderà di convivere con la sua ex moglie per restare accanto all’adolescente ancora convalescente dopo il ricovero ospedaliero. Intanto, Halit e l’ex consorte si riavvicineranno, ma ciò provocherà ulteriore distanza con l’attuale signora Argun, Yildiz, che non vedrà di buon occhio la scelta del marito di lasciare la villa per tornare da Ender.

Halit annuncia la separazione da Yildiz

Nel frattempo, Halit annuncerà una svolta importante nel suo matrimonio, ormai arrivato a un punto di non ritorno. Il signor Argun farà sapere di avere intenzione di chiedere la separazione da Yildiz. Come prevedibile, la sorella di Zeynep non prenderà affatto bene la notizia e architetterà un piano per allontanare suo marito da Ender.

Pur di ostacolare la convivenza del consorte con la sua ex, Yildiz si romperà di proposito una gamba per attirare l’attenzione di Halit, sperando che questo incidente lo convinca a tornare a vivere con lei nella villa. Ender, dal canto suo, non resterà a guardare e organizzerà a sua volta un piano per ostacolare la rivale in amore, arrivando anche a coinvolgere Kaya. Zeynep, invece, scoprirà che Cagla sta ricattando Esra, mentre Yigit confiderà a Nigar di sospettare che Halit sia suo padre. Infine, Zeynep rivelerà a Hazal di essere al corrente del passato tra lei e suo marito Alihan.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep e Alihan si sono sposati

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep ha sospettato che Alihan avesse una relazione con la sua amica, poiché entrambi le avevano annunciato che sarebbero partiti per dieci giorni per un viaggio in Cina.

La sorella di Yildiz ha quindi pensato che il suo fidanzato partisse in compagnia e che il viaggio non fosse una trasferta di lavoro, bensì una scusa per stare con la sua amante. Tuttavia, il mistero è stato svelato: con la complicità di Yildiz, che ha fatto credere a sua sorella che il compagno la tradisse, Zeynep è stata spinta a tornare a casa per cogliere Alihan in flagrante. Ad attenderla, però, c’era tutt’altro: Alihan aveva organizzato un matrimonio a sorpresa. Zeynep si è così sposata con una cerimonia in giardino alla presenza di amici e parenti.