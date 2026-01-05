Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un tentato suicidio e l’arrivo di una persona inaspettata a una festa. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 12 a sabato 17 gennaio su Canale 5, Sirin minaccerà di togliersi la vita, mentre Nezir si presenterà a sorpresa al party per la circoncisione di Doruk. Proprio durante l’evento la tensione tra i protagonisti aumenterà.

Enver caccia Sirin e lei minaccia di togliersi la vita

Doruk si prepara a celebrare con amici e parenti la sua circoncisione, ma i preparativi dell’importante evento verranno turbati da alcuni episodi spiacevoli.

Sirin, fedele al suo atteggiamento provocatorio, finirà per creare tensione in casa al punto che Enver, esasperato, la manderà via. Quando però la festa sta per cominciare, Sirin reagirà in modo impulsivo e drammatico, sentendosi esclusa e non accettata. Di fronte alla situazione che si crea, Enver non avrà altra scelta che permettere alla figlia di restare alla festa di Doruk.

Emre va a prendere Arda, Nezir si presenta alla festa di Doruk

Nel frattempo, Emre si presenterà a casa di Gulten rivelandole di essere il padre biologico di Arda e chiedendo il permesso di portare con sé il bambino, così da farlo partecipare alla festa di Doruk, alla quale sarà presente anche Ceyda. Durante i festeggiamenti per il piccolo Doruk, la tensione tra le due sorellastre, Sirin e Bahar, tornerà a crescere, e la situazione diventerà ancora più delicata quando Nezir comparirà all’improvviso per assistere all’evento del figlio di Sarp, con il quale aveva instaurato un forte legame durante il periodo in cui lo teneva prigioniero nella sua lussuosa villa.

Intanto, Ceyda farà una scoperta sconvolgente: verrà infatti a sapere che è stato proprio Nezir il mandante dell’uccisione della sua amica Yeliz.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sarp ha trovato un lavoro

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sarp ha perso tutti i suoi soldi e la sua ricchezza, tornando povero come un tempo. Tuttavia, il padre di Nisan si è rimboccato le maniche e ha deciso di rimettersi in gioco cercando un nuovo lavoro. Per sua fortuna, si è liberato proprio un impiego nello stesso posto in cui lavorava cinque anni prima del suo presunto decesso. Intanto, Bahar ha chiarito al marito di non avere alcuna intenzione di tornare insieme a lui, rendendo impossibile una convivenza.

Per questo motivo, Sarp ha chiesto a Munir di trovargli un appartamento vicino alla casa della sua prima moglie, agendo però di nascosto. Munir è così riuscito ad affittare l’appartamento situato proprio sopra quello di Bahar, di proprietà di Arif e di suo padre Yusuf.