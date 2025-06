"In Italia sono morte tantissime donne per femminicidio lo scorso anno e anche quest’anno. Troviamo Chiara che ha avuto un fidanzato che ha tentato di ucciderla e lei ha avuto il coraggio di denunciarlo. Tu devi chiedere subito scusa per quello che hai fatto, perché lei è finita in ospedale con le ossa rotte. Devi farlo ora, come ti permetti?": in questi termini si è espressa nella puntata de l'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera Simona Ventura, con l'opinionista ad aver duramente criticato Jasmin Salvati.

Il motivo? La naufraga ha accusato la compagna di gioco Chiara Balistreri di aver parlato delle violenze subite dall'ex compagno solo per ottenere visibilità.

Nella vicenda è intervenuto anche il Codacons, che ha chiesto la squalifica dal gioco per Salvati.

Balistreri: 'Non sono qui per fare vittimismo', Salvati: 'Chiedo scusa'

"Io ero molto contenta dei nuovi ingressi - ha esordito sempre nella puntata di ieri sera Chiara Balistreri tornando sul tema - Jasmin è l’unica che ha trovato difficoltà. Lei può avere detto che sono la sua preferita e poi ha detto quelle cose cattive. La sua frase è un commento medio senza sapere che sono qui per portare altro e non per fare vittimismo, come dice lei. Se parla di visibilità, io non arrivo da quelli fatti da lei".

"Ci ho pensato e parlato con tutti di questa frase. Io sono indisposta e sono stati giorni in cui ero nervosa e ho detto delle cose e me ne sono resa conto.

Me ne prendo le colpe e non mi sono scusata con lei perché sono orgogliosa. Se posso scusarmi adesso? Ne parlerò con lei" ha replicato Jasmin Salvati.

È stato a questo punto che Simona Ventura è intervenuta criticandone duramente la condotta. Un intervento, quell'opinionista dell'Isola, che sembra aver fatto breccia: "Mi sento in colpa, mi sento orgogliosa e so di avere sbagliato. Ho chiesto scusa. Ho sbagliato e ho esagerato. Mi sono sentita male tutta la settimana e ho dato un messaggio sbagliato e chiedo scusa per come sono passata" ha di fatti dichiarato Salvati.

In successione, si è assistito all'intervento della conduttrice, Veronica Gentili, che ha di nuovo 'passato la palla' a Chiara Balistreri per un commento finale: "Mirko e gli altri hanno cercato di fare capire queste cose.

Io non sono qui per fare la vittima. Se le cose non sono sentite mi spiace forzarle. Va bene, accetto le scuse e non è una gara a chi ha la storia più travagliata".

I nominati della puntata del 4 giugno

Venendo alle dinamiche più squisitamente legate al gioco, i tre concorrenti finiti in nomination sono stati Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese.

La prima è stata nominata da Jey Lillo, Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Patrizia Rossetti, la seconda da Mirko Frezza, Cristina Plevani e Paolo Vallesi. Pugliese è invece stata nominata dal leader della settimana, Omar Fantini.