Endemol Shine , società che produce il Grande Fratello, ha voluto parlare del Caso Signorini dopo le accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini di molestie ad aspiranti concorrenti del reality show. La società ha affermato di aver avviato delle verifiche sul caso, allo scopo di rilevare -ove mai si fossero verificati- eventuali abusi avvenuti durante le selezioni dei partecipanti al GF. E, intanto, Corona ha annunciato che ha in cantiere un nuovo episodio di Falsissimo su Maria De Filippi.

Il comunicato di Endemol sul caso Signorini

Il comunicato della produzione é arrivato dopo il secondo appuntamento di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona ha intervistato Antonio Medugno come presunta vittima di avances e molestie subite da Alfonso Signorini ai tempi della trattativa per la sua partecipazione al reality della Casa di Cinecittà.

Così come ha scritto la produzione, Endemol Shine Italy non intende esprimersi circa le dichiarazioni delle parti coinvolte nel Caso Signorini. Si legge nel comunicato che Endemol si riserva la possibilità di effettuare "eventuali interventi anche legali se necessari, contro chiunque possa aver danneggiato o danneggi la reputazione del format. Caso Signorini: Fabrizio Corona interrogato".

Tra le annesse reazioni sui profili social della produzione, poi, gli utenti hanno riportato tra i commenti più disparati: "Signorini a casa! Chi lo protegge é complice"; "per me il silenzio di Mediaset vi rese tutti sordi", "va ufficialmente cancellato il Grande fratello", "chi protegge é complice".

Nelle vesti di ospite a Gurulandia, lo stesso Corona ha menzionato Endemol rispetto ai possibili risvolti giudiziaria che potrebbero coinvolgere la produzione sul Caso Signorini:

"Gli autori di Endemol se interrogati dalla Polizia, dovranno dire tutto quello che sanno.

Se la Polizia va a parlare con certi concorrenti del GF, dovranno parlare anche loro. Adesso però attenzione: ci saranno anche quelli che per visibilità e per vile denaro, si inventeranno che hanno subito abusi e quelli mi fanno più schifo di tutti“.

Corona anticipa un episodio di Falsissimo su Maria De Filippi

Riferendosi al seguito degli appuntamenti di Falsissimo, in una serata in discoteca Fabrizio Corona ha poi annunciato che a breve registrerà un episodio sul conto di Maria De Filippi.

"Mi faccio serio, perché poi vengo qua e scherzo. La puntata su Signorini non è finita qua, Signorini rappresenta un punto importante della televisione, ma quell’azienda non funziona mica tanto bene. Ma mica solo Signorini, anche Maria prossimamente faremo la puntata su Maria De Filippi".