Nella nuova puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha intervistato Antonio Medugno presentandolo come il "caso zero" di una serie di presunti abusi di Alfonso Signorini. Il ragazzo ha ammesso di aver ricevuto delle avances dal conduttore, ai tempi della trattativa per la partecipazione al Grande Fratello.

Falsissimo, Antonio Medugno riporta la sua testimonianza a Fabrizio Corona

"Quando ho ricevuto le foto intime di Alfonso Signorini mi sono sentito male, non sapevo cosa fare, così ho chiesto aiuto al mio manager che purtroppo mi ha manipolato e io gliel’ho lasciato fare, passo passo", sono solo alcune delle dichiarazioni che Antonio Medugno ha rilasciato nell'intervista concessa a Corona.

Nell'appuntamento di Falsissimo trasmesso il 22 dicembre, Medugno ha rivelato che fu spinto dall'ex manager- Alessandro Piscopo- a recarsi a casa di Alfonso Signorini per chiudere la trattativa per la sua partecipazione al Grande Fratello vip.

Medugno ha dichiarato di non essere mai sceso a compromessi con il conduttore. Si sarebbe recato a casa di Signorini sperando di poter collaborare per il GF. Poco prima dell'appuntamento a cena a casa di Signorini, l'ex manager gli avrebbe suggerito di accettare l'invito del conduttore per poter prendere parte al reality nella versione mista dei vip e non famosi.

La versione di Medugno

“Se ci vai e riesci ad andarci a letto, entriamo al Grande Fratello; se non ci vai, abbiamo la carriera bruciata”, gli fece sapere Piscopo, come ha ammesso Antonio: "Io però ci sono andato nella speranza che mi avrebbe fatto lavorare comunque, anche senza andarci a letto".

L'ex gieffino ha riferito anche che fu accompagnato a casa del conduttore dal suo autista. E una volta raggiunta la destinazione, il conduttore lo avrebbe invitato ad allenarsi insieme, per poi regalargli un prezioso bracciale del valore di circa tremila euro.

Dopo aver rifiutato il gioiello, temendo di dover scendere a compromessi, Medugno ha raccontato di aver rifiutato un primo bacio, poi arrivato lo stesso perché "rubato" da Signorini. Tra gli altri particolari ha anche ricordato che Signorini gli propose di dormire con lui e gli toccò con le mani l'interno coscia per sedurlo. Quindi, decise di chiamare Piscopo, per farsi riportare a casa.

Corona porge le scuse a Medugno e Pretelli

Corona ha voluto scusarsi con Pretelli e Medugno.

Il video su Pretelli sarebbe datato rispetto ai fatti riportati e su Medugno ha aggiunto: "Abbiamo fatto del male a questo ragazzo, ma oggi chiedo a voi tutti, al nostro pubblico, di volergli bene e di credergli. Sbloccheremo le chat e vi dimostreremo che dice la verità".