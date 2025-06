Hatice continuerà a difendere Sirin con suo marito, che chiederà un supporto psicologico per lei nella puntata de La forza di una donna di martedì 1° luglio: "Mia figlia non è malata, è solo sensibile". dirà.

Le anticipazioni rivelano che Enver troverà il telefono di Sarp in camera di Sirin e pretenderà delle spiegazioni. La ragazza, però, riuscirà ancora una volta a farla franca, dicendo di non aver voglia di parlare e rinchiudendosi nella sua camera. Hatice avrà molta paura dei comportamenti di sua figlia e Enver si dirà stanco dei ricatti morali di Sirin.

L'uomo ammetterà che sua figlia ha un problema psicologico, ma Hatice non riuscirà ad accettarlo e la difenderà a oltranza.

Enver troverà il telefono di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver troverà il telefono di Sarp tra gli oggetti di Sirin. L'uomo guarderà subito il contenuto del telefono e vi troverà tanti video girati da Sarp che ritraggono la felicità della sua famiglia con Bahar.

In uno dei video, Enver vedrà anche chiaramente la presenza di sua figlia Sirin. L'uomo preferirà non parlarne e tenere con sé il dispositivo per capire come agire. Nel frattempo, Sirin si accorgerà che il telefono di Sarp non c'è più e metterà a soqquadro la stanza, disperata all'idea che suo padre possa averlo preso. Nel frattempo, Hatice starà meglio e sarà dimessa dall'ospedale.

La donna si accorgerà subito che qualcosa non va in suo marito: "Non scherzi più con Sirin e le parli a malapena", dirà in cerca di una spiegazione. Hatice insinuerà che Enver abbia incolpato Sirin per il suo stato di salute e a sua gli dirà che a responsabilità di tutto è la sua. La donna rinfaccerà ancora a suo marito di averla costretta a recarsi da Bahrar scatenando la gelosia di Sirin e questo farà infuriare Enver che andrà via. Il clima in famiglia sarà molto teso e l'uomo si sentirà seriamente in difficoltà, diviso tra sua figlia Sirin e Bahar.

Sirin proverà a recuperare il telefono di Sarp ma non ci riuscirà

Nella puntata di martedì 1° luglio, Sirin farà di tutto per recuperare il telefono da suo padre, ma non sarà possibile per lei.

Enver starà molto attento a non lasciarlo incustodito neanche di notte, quando Sirin metterà a soqquadro il laboratorio pur di trovare quel telefono. Enver si alzerà e sorprenderà sua figlia frugare tra le sue cose e le chiederà cosa stia cercando. L'uomo metterà alle strette Sirin: "Sappiamo entrambi cosa cerchi". In quel momento arriverà anche Hatice e Sirin ne approfitterà per cercare la sua protezione: "Papà, dammi quel telefono", dirà. La madre della ragazza chiederà spiegazioni a Enver che senza farsi problemi le dirà la verità: "Quel telefono è di Sarp". Hatice vorrà subito sapere da sua figlia perché abbia il telefono di Sarp, ma la ragazza se la caverà facilmente: "Non voglio parlarne adesso", dirà prima di andare via.

Enver e Hatice si troveranno ancora una volta a discutere per l'educazione da dare a Sirin. L'uomo insisterà con sua moglie affinché Sirin abbia un aiuto psicologico. "Mia figlia non è malata, è solo sensibile", dirà Hatice con severità. Enver proverà inutilmente a spiegare a sua moglie che appena succede qualcosa Sirin minaccia di togliersi la vita. "Bahar deve stare lontana da noi", si limiterà a rispondere Hatice, come se tutti i problemi derivassero da lei.

La paura di Enver per Hatice e Sirin

Nelle puntate precedenti, Sirin ha saputo che Hatice e Enver erano a casa di Bahar e ha avuto una forte crisi. La ragazza, oltre ad urlare e distruggere tutta la casa, ha tentato di togliersi la vita.

Quando Hatice è arrivata a casa e ha trovato sua figlia in pessime condizioni, ha preso un coltello e lo ha rivolto contro se stessa. Sirin si è ripresa in breve tempo, ma per Hatice la situazione si è rivelata più complicata del previsto. La donna è finita in terapia intensiva e si è risvegliata dopo diversi giorni. Enver ha avuto molta paura di perdere la sua famiglia e per questo è in difficoltà. Da un lato vorrebbe aiutare Bahar, mentre dall'altro è terrorizzato dal comportamento autolesionista di sua figlia Sirin.