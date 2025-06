Nuh salverà la vita a sua madre Sumru nella terza puntata de La notte nel cuore in onda domenica 8 giugno.

Le anticipazioni rivelano che un incendio devasterà la villa in cui si trova la famiglia Sansalan e Sumru resterà intrappolata tra le fiamme. Nuh sarà molto combattuto sul da farsi, ma alla fine riuscirà a portare in salvo sua madre, anche se rischierà la sua vita. Il ragazzo, dopo aver respirato troppo fumo, sarà ricoverato in ospedale. Samet sarà molto grato a Nuh, ignaro che si tratta del figlio che sua moglie ha abbandonano molti anni fa.

L'arrivo di Melek come fisioterapista a casa Sansalan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nuh e Melek decideranno di vendicarsi di Sumru, la madre che li ha abbandonati quando erano appena nati. Melek riuscirà ad introdursi nella villa dei Sansalan come cameriera e successivamente sarà assunta dalla madre di Sumru, Nihayet come fisioterapista. In questo modo, Melek potrà indagare sulla vita di sua madre senza destare sospetto. Nihayet sarà molto contenta del lavoro di Melek, ma la sua assunzione non sarà del tutto disinteressata. Pur non conoscendo le origini della ragazza, infatti, Nihayet riterrà che Melek potrebbe far innamorare Cihan e farà saltare le nozze combinate con Savilay.

Il nuovo lavoro della ragazza proseguirà a gonfie vele e il suo rapporto con la signora Nihayet sarà sin da subito molto buono. Melek racconterà a suo fratello Nuh di aver trovato un'ottima soluzione per osservare Sumru da vicino e inoltre non si sente per niente sfruttata perché può svolgere il lavoro per cui ha studiato. Nuh sarà soddisfatto per sua sorella, mentre lui sarà ancora alla ricerca di un impiego che gli ridia dignità, perché il lavoro alla stazione di benzina è frustrante visto il trattamento che il suo capo gli riserva.

Sumru rischierà la vita tra le fiamme

Nella terza puntata de La notte nel cuore in onda domenica 8 giugno, la famiglia Sansalan si trasferirà nella grande tenuta in campagna per trascorrere qualche giorno in relax.

Nihayet chiederà a Melek di seguirla e la ragazza sarà felice di farlo. Nihayet non potrà fare a meno di notare il modo in cui Sumru guarda Melek e le chiederà se abbia qualche problema con lei. La donna, tuttavia, si limiterà a dire che non le piace avere un'estranea in casa. Quando arriverà il momento di andare a dormire, Melek telefonerà come ogni sera a suo fratello Nuh e gli racconterà del trasferimento alla villa di campagna. Durante la conversazione andrà via la corrente elettrica e poco dopo ci sarà un corto circuito che provocherà un incendio alla casa.

Nuh correrà subito alla villa, preoccupato per sua sorella e si troverà di fronte a un bivio. Sua madre Sumru, infatti, sarà intrappolata dalle fiamme e solo Nuh potrà salvarla.

Il ragazzo sarà molto combattuto perché non potrà dimenticare il secco rifiuto di Sumru quando lui e sua sorella l'hanno cercata. Poi, però, l'istinto prenderà il sopravvento e Nuh sfiderà le fiamme per portare in salvo sua madre Sumru.

Quando uscirà dalla villa, Nuh sarà in gravi condizioni per aver respirato troppo fumo e finirà in gravissime condizioni in ospedale. Sumru si riprenderà presto, mentre per Nuh sarà necessario un ricovero più lungo.

La famiglia Sansalan non potrà ignorare il gesto eroico del giovane, in particolare il signor Samet lo ringrazierà per aver salvato sua moglie. Sumru, accanto al letto di suo figlio, scoppierà il lacrime, ma tutti penseranno che la donna stia metabolizzando in ritardo la terribile espereinza dell'incendio.

Nuh e Melek abbandonati alla nascita

La notte nel cuore è la nuova dizi turca in onda su Canale 5 ogni domenica in prima serata. I protagonisti, Nuh e Melek, sono gemelli e hanno vissuto tutta la loro vita con la nonna paterna, Sakine, che li ha cresciuti con amore. I due ragazzi sono stati abbandonati dalla loro madre, Sumru, quando erano appena nati e solo in punto di morte Sakine ha rivelato loro chi li avesse messi al mondo. Dopo la scomparsa della cara nonna, Nuh e Melek hanno deciso di onorare la promessa fatta a Sakine e si sono messi a cercare Sumru per conoscere tutta la verità sul loro abbandono.

Dopo aver venduto quel poco che possedevano, Nuh e Melek sono partiti alla volta della Cappadocia, luogo in cui Sumru vive con la ricca e numerosa famiglia.

Quando i due si sono presentati a Sumru, lei prima ha negato di essere la loro madre e poi ha dovuto ammetterlo perché Nuh e Melek le hanno mostrato una foto inequivocabile. A quel punto Sumru li ha mandati via: "Avervi messo al mondo non fa di me vostra madre", ha detto spezzando il cuore dei suoi figli, che adesso vogliono vendetta.