Romulo confesserà di aver ucciso Gregorio nella puntata de La Promessa di venerdì 13 giugno, ma Burdina avrà dei dubbi su di lui.

Le anticipazioni rivelano che il sergente temerà che Romulo abbia fornito una falsa versione dei fatti per liberare Manuel. Nel frattempo, a palazzo, nessuno sarà a conoscenza della decisione di Romulo e Alonso sarà preoccupato per quello che potrebbe fare.

La decisione di Romulo farà preoccupare Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Romulo annuncerà a Petra e Ricardo che risolverà il problema di Manuel.

Il maggiordomo non darà ulteriori spiegazioni e andrà via dal palazzo lasciando dietro di sé un alone di mistero. Quando Ricardo comunicherà ad Alonso che Romulo è andato via, il marchese sarà molto preoccupato. Lorenzo e suo cognato temeranno che Romulo possa peggiorare ancora di più la posizione di Manuel, ma non riusciranno a fare nulla per capire le sue intenzioni.

Nel frattempo, il signor Baeza si troverà in carcere e confesserà di aver tolto la vita a Gregorio. Con la sua dichiarazione, la polizia non avrà più motivo per trattenere Manuel in carcere e a prendere il suo posto sarà Romulo. Burdina non nasconderà i suoi dubbi a riguardo e temerà che il maggiordomo si sia sacrificato per salvare il marchesino. Il signor Baeza avrà un colloquio con il sergente e gli assicurerà che le cose non sono andate come ha ipotizzato lui.

I dubbi di Burdina sulla versione di Romulo

Nella puntata di venerdì 13 giugno, Romulo racconterà a Burdina nei dettagli come sono andate le cose. Il maggiordomo inizierà il suo racconto dicendo di aver seguito Manuel di nascosto perché era preoccupato per il suo incontro con Gregorio. "Quando il marchesino è andato via, Gregorio era ancora vivo", ribadirà Romulo, "E io mi sono avvicinato per parlare con lui". Il signor Baeza spiegherà che Gregorio è diventato subito aggressivo e lui è stato costretto a impugnare l'arma e fare fuoco. Nonostante la descrizione di Romulo, Burdina non sarà convinto e continuerà a sospettare che il suo sia solo un modo per far uscire Manuel di prigione, ma Baeza assicurerà più volte di aver detto la verità.

L'arresto di Manuel e gli indizi contro di lui

Nelle puntate precedenti, Burdina ha arrestato Manuel per la scomparsa di Gregorio. Tutti gli indizi portavano gli agenti al marchesino, perché è stato l'ultimo a vedere Gregorio. Tra gli oggetti della vittima è stata trovata una busta con il marchio de La Promessa e le indagini sono partite da questo elemento. Manuel ha ammesso di aver incontrato Gregorio per convincerlo a partire e per Burdina è stato facile pensare che il marchesino aveva compiuto il delitto. Contro Manuel, c'era anche un biglietto per Madrid e un prelievo di denaro dalla banca che faceva pensare a una fuga. Il marchesino ha spiegato alla polizia che lui stava per sposare Jana e biglietti e il denaro servivano per costruirsi una nuova vita con lei lontano da Lujan. In mancanza di altri elementi, però, Burdina è stato costretto a tenere Manuel in prigione.