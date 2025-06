Romulo sorprenderà Pia raccontandole la verità sul delitto di Gregorio nella puntata de La Promessa di martedì 1 luglio: "Sono colpevole, ho eliminato Gregorio".

Le anticipazioni rivelano che Pia andrà a far visita a Romulo e sarà molto preoccupata per la sua salute che peggior di giorno in giorno. La donna si sentirà in colpa, ma il maggiordomo la rassicurerà, spiegandole che non è pentito per quello che ha fatto perché era l'unico modo per salvarle la vita. Nel frattempo, Ayala sarà furioso per la partenza di Margarita.

Il commovente incontro tra Romulo e Pia in carcere

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia andrà in carcere a trovare Romulo. L'umo sarà molto provato e il suo respiro affannato farà preoccupare la signora Adarre. "Questa cella sta peggiorando la tua salute", dirà Pia, "Devi uscire e farti curare". Romulo spiegherà alla sua amica che non è in carcere da innocente: "Io merito di morire", dirà rassegnato.

Pia insisterà sull'idea che il maggiordomo si trova lì per proteggere Manuel, ma lui la fermerà. "Io sono colpevole, ho eliminato Gregorio", dirà lasciando Pia senza parole, "Gli ho sparato al petto". Romulo ammetterà di non avere nessun rimpianto per quello che ha fatto e spiegherà a Pia come sono andate davvero le cose. Il maggiordomo racconterà di aver seguito Manuel all'appuntamento e di essersi nascosto.

"Mi sono trovato faccia a faccia con Gregorio", dirà Baeza, "E lui mi ha detto che non avrebbe accettato i soldi di Manuel". Romulo aggiungerà che Gregorio aveva in mente di costringere Pia a scegliere se seguirlo lui o morire. "Ho preso la pistola e l'ho colpito", dirà Romulo a Pia che non riuscirà a credergli. "Non sto mentendo", insisterà il maggiordomo, "Non me ne pento perché so che ho evitato un male più grande".

La partenza inaspettata di Margarita e la rabbia di Ayala

Nella puntata de La Promessa di martedì 1 luglio, Pia si sentirà profondamente in colpa per Romulo. Lui, però, sembrerà sereno: "Finirò i miei giorni in prigione", dirà, "Questa è la punizione che merito". Nel frattempo, a cena, Cruz parlerà della partenza di Margarita e Ayala non potrà accettare di dover rinunciare alle nozze.

Lorenzo ammetterà di aver incontrato per caso Margarita prima che andasse via. "Doveva andare in Canada da uno dei suoi figli", spiegherà Il Capitano facendo preoccupare Martina. La ragazza si domanderà quale dei suoi fratelli avesse bisogno di sua madre e perché. Lorenzo, però, non aggiungerà altro e spiegherà solo che Margarita gli ha chiesto di salutare Martina per lei. Ayala sarà ancora più furioso quando sentirà che non era tra i pensieri della donna che stava per sposare.

Romulo pronto a tutto per proteggere Pia

Pia e Romulo hanno da sempre un legame molto forte, anche se non sono mai andati oltre l'amicizia. Il maggiordomo ha un profondo rispetto per la sua collega e quando c'è stato bisogno di proteggerla non si è tirato indietro.

Romulo, con l'aiuto di Jana e Alonso, ha simulato la morte di Pia per permetterle di sfuggire a Gregorio. Per un po' di tempo questo trucco ha funzionato, ma presto i sospetti di Petra hanno portato Gregorio a scoprire che sua moglie era ancora viva. L'uomo ha iniziato a cercare Pia e ha anche confidato a Romulo che non avrebbe avuto scrupoli con lei. Tutti, infatti, pensavano che la donna fosse già morta e quindi se lui le avesse fatto del male nessuno l'avrebbe cercata.