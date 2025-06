Nelle puntate della soap Tv Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 16 al 20 giugno, Philipp sorprenderà Ana con una dichiarazione d'amore, ma lei respingerà le avance dell'ex fidanzato, visto che ormai è innamorata di Vincent.

Continuerà anche la battaglia legale tra Werner e Markus con il primo che si appellerà ad un giudice per salvare il Furstenhof.

Ana respinge Philipp e dichiara il suo amore per Vincent

Philipp, dopo aver scoperto che la defunta Wilma ha lasciato il suo patrimonio in eredità ad Ana, avrà come unico obbiettivo quello di riconquistare la giovane Alves per poter mettere mano sull'eredità da lei ricevuta.

Philipp dovrà però fare i conti con i sentimenti che Ana ha iniziato a provare per Vincent. In ogni caso Philipp non si darà per vinto e per raggiungere il suo scopo farà credere alla giovane Alves di aver lasciato Zoe. Per rendere il tutto ancora più credibile, farà ad Ana una dichiarazione d'amore.

Ana sarà sconcertata dalle parole del giovane e respingerà in modo chiaro e netto le sue avances, ribadendo di essere innamorata di Vkncent.

Per il momento dunque il piano di Philipp per riconquistare la figlia di Nicole non andrà in porto.

Markus continua a tramare contro Werner: anticipazioni al 20 giugno

Ana rassicurerà il neo fidanzato Vincent, dicendogli che è lui l'uomo con cui vuole stare e che la dichiarazione di Philipp per lei non conta nulla. Vincent si sentirà sollevato anche se inizierà a sospettare che Philipp stia tramando qualcosa.

Intanto Werner tenterà di salvare il Fürstenhof appellandosi a un giudice per far dichiarare l'hotel patrimonio artistico e architettonico. Markus di contro, continuerà a tramare alle spalle di Saafeld per vendere il Furstenhof agli americani e cercherà di corrompere il giudice. In ogni caso il suo tentativo fallirà. Markus però avrà un altro asso nella manica.

Nel frattempo Alexandra scoprirà che il rapporto fra lei e Tom è il nuovo argomento di discussione al Fürstenhof. Durante una chiacchierata con Alexandra, Tom le dirà di temere di non essere abbastanza per lei, visto che lui è un semplice autista mentre la donna è una delle proprietarie dell'hotel. Lei lo rassicurerà, mentre Christoph rimarrà basito quando scoprirà che la sua ex si è innamorata del giovane Tom.

Tempesta d'amore va in onda anche a luglio 2025

Tempesta d'amore non si fermerà durante l'estate 2025, infatti continuerà a tenere compagnia ai telespettatori di Rete 4 anche per tutto il mese di luglio. Non ci sono invece ancora conferme sulla programmazione del mese di agosto.

Mediaset potrebbe infatti decidere, come accaduto lo scorso anno, di sospendere la messa in onda dello sceneggiato tedesco, per poi riprendere la normale programmazione a settembre.