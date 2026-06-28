Brutto periodo in arrivo per Yildiz nelle puntate di Forbidden Fruit in onda a breve su Canale 5. Halit si vendicherà di lei non solo sposando Ender ma anche togliendogli la custodia del piccolo Halitcan. Sarà un duro colpo per la bionda protagonista di questa soap Tv visto che, nello stesso momento, si renderà conto di essere rimasta pure senza un soldo.

Dramma per Yildiz: Halit le toglie il piccolo Halitcan

Le anticipazioni turche svelano che Halit escogiterà un diabolico piano di vendetta contro Yildiz, dopo aver scoperto che lei lo voleva sposare solo per interesse nonostante fosse innamorata di Kerim.

In primis umilierà Yildiz proprio il giorno in cui si sarebbero dovuti sposare: Halit, dinnanzi a tutti, annuncerà di aver già sposato Ender in segreto. Ma non è tutto, perché il ricco magnate intenterà una causa per ottenere l'affido del piccolo Halitcan. Yildiz assumerà Kaya come avvocato e nel mentre faticherà a vedere il figlio, visto che il bambino rimarrà a vivere a villa Argun in attesa del responso del giudice.

È guerra tra Ender e Yildiz nelle prossime puntate

Yildiz scoprirà grazie a Kaya, che Halit è in possesso di alcuni scatti di lei e Kerim insieme e che a darli all'Argun senior è stata Ender. Yildiz si sentirà tradita nuovamente da Ender e deciderà di recarsi alla Villa per affrontarla.

Tra le due ci sarà uno scontro molto acceso e Halit ne approfitterà per chiamare la polizia, che porterà Yildiz alla centrale. Questo fatto non farà altro che far aumentare i problemi di Yildiz, ma anche Ender non vivrà momenti facili. Il figlio Yigit farà ritorno dagli Stati Uniti e andrà su tutte le furie quando scoprirà che la madre si è risposata con Halit senza nemmeno avvertirlo.

Continua il successo di Forbidden Fruit

Anche nel mese di giugno, i dati Auditel del pomeriggio confermano l'ottimo andamento di Forbidden Fruit, consolidando la serie come uno dei pilastri del daytime estivo di Canale 5. Lo share medio è compreso tra il 19 e il 21% con una media che supera i 2 milioni di telespettatori a puntata.

Successo anche in streaming: la serie si posiziona costantemente tra i programmi più visti in assoluto sulle piattaforme digitali in Italia, registrando picchi di crescita quotidiana (+48.000 utenti unici in singole giornate).