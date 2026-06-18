Le anticipazioni della soap Tv Far Away riguardanti le puntate in onda dal 22 al 26 giugno riservano numerosi colpi di scena: la perfida Sadakat non esiterà a sparare ad Alya per impedirle di sposare il figlio Cihan. Fortunatamente la vedova di Boran riuscirà a salvarsi proprio grazie all'intervento di Cihan.

Alya accetta di sposare Cihan, Sadakat su tutte le furie: trame 22-26 giugno

Sadakat cambierà idea sul matrimonio tra Cihan e Alya, quando scoprirà che la donna si è incontrata con Demir, il quale le ha chiesto di essere la sua spia a Villa Albora.

Nonostante Alya abbia rifiutato, Sadakat non si fiderà di lei e si opporrà alle sue nozze con Cihan. Quest'ultimo però, non asseconderà il volere della madre e sarà deciso ad esaudire le ultime volontà del fratello Boran, sposando Alya e prendendosi cura del piccolo Deniz. Alya alla fine accetterà di sposarlo e lo farà solo per poter stare accanto al figlioletto, ma detterà a Cihan delle precise condizioni: lo sposerà solo se potrà lavorare nell'ospedale di Mardin e se l'unione resterà tale soltanto sulla carta.

Sadakat tenta di uccidere Alya sparandole alle spalle

A questo punto Sadakat compirà un gesto inconsulto pur di impedire le nozze: la matriarca sparerà a Alya alle spalle. Le condizioni della giovane donna appariranno sin da subito gravi e Cihan riuscirà a salvarle la vita facendola operare clandestinamente grazie all'aiuto dell'ex amante Mine e del dottor Murat.

In questo modo Cihan salverà pure la madre da una denuncia. Il grave gesto compiuto da Sadakat ai danni di Alya aprirà una profonda spaccatura: tra madre e figlio. Cihan intimerà a Sadakat di stare lontana da Alya e le farà presente che non potrà bloccare il suo matrimonio con lei. Intanto Alya, ormai ripresasi, si farà delle domande su chi le ha sparato, ancora inconsapevole che sia stata la perfida suocera a tentare di ucciderla.

Far Away conquista il 21% di share

Entrata a far parte del palinsesto di Canale 5 da poche settimane, Far Away ha già conquistato il pubblico italiano. La soap turca conferma il trend positivo degli ascolti fatti registrare nei primi giorni di programmazione, con una media giornaliera di 2 milioni di telespettatori e uno share che si aggira intorno al 21%.