Yesim scoprirà che Ipek è viva e ha ingannato tutti nella puntata di Tradimento di lunedì 23 giugno: "Sei una strega", dirà quando la vedrà serena a casa di una coppia di anziani che la sta ospitando.

Le anticipazioni rivelano che Oltan e Sezai continueranno a cercare senza sosta il corpo di Ipek, ma Yesim non crederà che la ragazza si sia tolta la vita. Guidata dal suo intuito, la donna busserà a tutte le porte nel bosco vicino al lago e alla fine riuscirà a sorprendere Ipek in una casetta isolata. Yesim farà subito video e e foto della ragazza per avere le prove del suo grande bluff.

Oltan e Sezai disperati per Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ipek guarderà Sezai disperarsi per lei quando la polizia troverà la sua auto in fondo al lago. L'uomo si convincerà che sua figlia si sia tolta la vita, mentre la ragazza sarà molto soddisfatta della riuscita del suo piano e penserà che con i sensi di colpa possa legare esclusivamente a sé suo padre.

Le ricerche per trovare il corpo della ragazza proseguiranno e tutti saranno in pena per lei soprattutto Sezai e Oltan che non potranno accettare l'idea che Ipek possa aver compiuto un gesto così grave verso se stessa. Ad essere scettici riguardo questa storia saranno Ozan e Yesim. Quest'ultima, in particolare, confiderà a Umit che Ipek non si toglierebbe mai la vita perché è troppo narcisista.

La donna si informerà sul luogo in cui è stata trovata l'auto e deciderà di indagare da sola. Yesim sarà convinta che Ipek sia ancora viva e perlustrerà il bosco vicino al lago, bussando ad ogni porta. Nel frattempo, la figlia di Sezai continuerà a vivere serena, ospitata da due anziani che le prepareranno molte prelibatezze. Ipek offrirà loro del denaro per poter restare in quella casa e chiederà il massimo riserbo sulla vicenda.

Ipek vivrà dei giorni sereni con una coppia di anziani

Nella puntata di Tradimento in onda lunedì 23 giugno, Yesim continuerà a bussare a tutte le porte e a guardare nel bosco, certa che troverà una risposta alle sue domande. L'intuito di Yesim si rivelerà vincente, perché durante una delle sue perlustrazioni vedrà con i suoi occhi Ipek uscire dalla casetta per chiedere alla signora come deve comportarsi con la cucina.

Yesim sarà molto soddisfatta della sua scoperta e prenderà subito il suo telefono per immortalare Ipek e procurarsi le prove del suo grande inganno. "Tuo padre e Oltan ti cercano ovunque", dirà Yesim tra sé e sé, "Sei una strega". Nel frattempo, al lago, proseguiranno le ricerche per trovare la ragazza e Sezai e Oltan saranno sempre più disperati, rassegnati ormai al peggio.

Il crudele addio di Ipek a Sezai

Nelle puntate precedenti, Ipek ha ascoltato una conversazione di Sezai e ha capito che suo padre vede ancora Guzide. Delusa dall'ennesimo voltafaccia di Sezai, la ragazza è andata via di casa in lacrime, negando ogni confronto con lui. Ipek ha preso la macchina ed è andata al lago, spegnendo il telefono.

Sezai ha tentato invano di mettersi in contatto con lei e ha condiviso la sua ansia con Neva. Ipek ha dato il via al suo piano e ha distrutto Sezai inviando un video di addio in cui gli ricordava tutte le sofferenze subite per colpa di Guzide. "Vado dalla mamma", ha concluso Ipek lasciando intendere il peggio e da quel momento è sparita dalla circolazione.