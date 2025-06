Negli episodi conclusivi della seconda stagione di Tradimento, la vita di Kahraman verrà sconvolta nel momento in cui scoprirà di essere il figlio di Sezai. Una verità che la zia Mualla gli ha sempre tenuto nascosto, motivo per il quale Kahraman deciderà di interrompere tutti i rapporti con la famiglia Dicleli, andandosene dalla villa portando con sé Oylum e il piccolo Can.

Kahraman scopre che Sezai è suo padre biologico

Mualla sarà sconvolta quando Kaharaman deciderà di rompere ogni rapporto con lei e con l'intera famiglia Dicleli. Tutto accadrà nel momento in cui Kahraman scoprirà che Sezai è suo padre.

Il giovane, dopo aver ritrovato la dsua madre biologica Kadrye, comincerà ad avere qualche sospetto sull'identità del suo vero padre quando noterà che lui e Sezai hanno la stessa voglia sulla spalla. Una strana coincidenza che porterà il marito di Oylum ad indagare ulteriormente per scoprire se realmente Sezai possa essere suo padre. Kahraman si convincerà sempre più che possa essere il figlio di Sezai quando verrà a sapere che l'uomo e la madre ebbero una lunga relazione trent'anni prima.

Kaharaman si confiderà con Oylum, alla quale racconterà i suoi sospetti, lasciandola a bocca aperta. Alla fine arriverà la conferma attraverso il test del Dna: Sezai è il padre di Kahraman.

Kahraman furioso con Mualla dopo aver scoperto la verità sul padre

Guzide vorrà interrompere il matrimonio quando scoprirà che Sezai le ha tenuto nascosta la relazione avuta tempo addietro con Kadrye e soprattutto quando verrà a sapere che lui sapeva già da tempo che Kadrye fosse la madre di Kahraman.

L'ex giudice non ne vorrà sapere di perdonarlo e Sezai, non riuscendo a convincerla, penserà bene di allontanarsi dalla città. L'uomo però, quando scoprirà che Kahraman è suo figlio cambierà i suoi piani. Kahraman dal canto suo, sarà furioso con la zia Mualla che, per tutta la vita gli ha fatto credere di essere figlio di sua sorella Nurhan e del marito, morti anni prima in un incidente stradale. Il giovane non riuscirà a perdonare la zia e vorrà lasciare la villa dei Dicleli portando con se Oylum e il piccolo Can. Mualla lo supplicherà di non andarsene e chiedera aiuto a Oylum affinché lo convinca a restare.

Tradimento sospesa a luglio e agosto

A partire da venerdì 27 giugno, Tradimento non andrà più in onda il venerdì in prima serata. Al suo posto, Mediaset trasmetterà gli episodi inediti della dizi turca La notte nel cuore.

La serie con Vahide Percin verrà sospesa anche nel daytime a partire dal mese di luglio in modo da preservare gli episodi conclusivi della serie e trasmetterli in autunno, quando la maggior parte dei fan saranno tornati dalle vacanze estive.