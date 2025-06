Il gran finale di Tradimento non prevede un lieto fine per Tolga, visto che l'uomo perderà la vita dopo essere stato colpito da un colpo di pistola sparato da Ipek. Sarà un momento straziante, con Oltan che vedrà il suo unico figlio morirgli tra le braccia. Ipek verrà poi arrestata non solo per l'omicidio di Tolga, ma anche per quello di Serra.

Tolga interviene per salvare il padre ma viene colpito mortalmente da Ipek

Lacrime e sofferenze caratterizzeranno il finale della seconda stagione di Tradimento dove i fan si troveranno a dover dire addio al personaggio di Tolga.

L'uomo morirà proprio negli ultimi episodi della soap per mano di Ipek. Tutto accadrà nel momento in cui Tolga si recherà in ufficio dove si troverà nel bel mezzo di uno scontro tra Ipek e Oltan. La figlia di Sezai sarà furiosa per essere stata lasciata da Oltan ed estrarrà una pistola, decisa ad usarla contro l'imprenditore. Tolga cercherà quindi di salvare il padre tentando di disarmare la donna. Durante la colluttazione partirà un colpo di pistola che colpirà Tolga. Il figlio di Oltan non avrà speranza e spirerà tra le braccia del padre.

Ipek viene arrestata per gli omicidi di Tolga e Serra

Oltan sarà disperato dopo aver perso il suo unico figlio ma anche Oylum sarà distrutto dal dolore. La figlia di Guzide si sentirà in colpa per tutte le bugie dette a Tolga in merito alla paternità di Can e giurerà che da ora in poi farà in modo che la memoria di Tolga viva nel figlio Can.

Sarà un finale drammatico, con Ipek che verrà trascinata via dalla polizia e incarcerata. La donna verrà accusata non solo dell'omicidio di Tolga ma anche di quello di Serra, morta qualche giorno prima, dopo essere stata spinta dalle scale proprio dalla figlia di Sezai. Il funerale di Tolga sarà straziante, con Oltan che non riuscirà a mascherare il dolore per la perdita dell'amato figlio. Anche Oylum e Selin saranno devastate e, in questa occasione, metteranno da parte ogni rancore del passato, abbracciandosi tra le lacrime di fronte al feretro dell'uomo che entrambe hanno amato.

Tradimento sospesa a luglio e agosto

Mancano poche puntate alla conclusione della seconda e ultima stagione di Tradimento e il gran finale, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe andare in onda su Canale 5 ad autunno inoltrato.

Mediaset ha infatti deciso di sospendere la messa in onda della soap nei mesi di luglio e agosto e questo per evitare che gli episodi finali vengano trasmessi nel periodo estivo, quando la maggior parte dei telespettatori è in vacanza. Solo a settembre Tradimento tornerà in onda su Canale 5.