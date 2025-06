Sezai chiuderà con Ipek nella puntata di Tradimento di martedì 24 giugno: "Non hai più un padre, sei sola", le dirà dopo aver scoperto che ha mentito a tutti.

Le anticipazioni rivelano che Sezai non potrà perdonare sua figlia per aver finto di essersi tolta la vita. Dopo un duro rimprovero, Sezai prenderà la mano di Guzide e lascerà Ipek nella più totale disperazione e solitudine. Il pianto della ragazza non servirà a far cambiare idea all'uomo che riconoscerà di aver tollerato fin troppo il pessimo comportamento di sua figlia.

La rabbia di Oltan dopo le bugie di Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che le bugie di Ipek verranno a galla e avranno delle gravi conseguenze per lei. Yesim scoprirà che la ragazza ha ingannato tutti e correrà a dirlo a Oltan. Quest'ultimo si precipiterà nel bosco e vedrà con suoi occhi che Ipek è viva e sta bene, contrariamente a quanto aveva fatto credere a tutti.

Oltan sarà disgustato da Ipek: "Sei una donna terribile e cattiva", le urlerà prima di lasciarla definitivamente. Appena tornerà in macchina, Oltan avvertirà Guzide dicendole che Ipek ha preso in giro tutti e la inviterà a tranquillizzare Sezai. Quest'ultimo, ignaro di tutto, si troverà al lago e piangerà disperatamente al pensiero che sua figlia si sia tolta la vita.

Guzide correrà da lui e gli dirà che sua figlia è stata trovata e sta bene. Per Sezai sarà un grande sollievo, ma quando scoprirà che Ipek ha recitato per tutto il tempo sarà furioso con lei. Nel frattempo, la ragazza proverà inutilmente a telefonare a Oltan per ricucire il rapporto con lui ma sarà tutto inutile. L'uomo ignorerà le sue telefonate e lei gli lascerà dei vocali, supplicandolo di darle un'altra possibilità. Oltan, di fronte all'insistenza di Ipek, bloccherà il suo numero.

Ipek supplicherà inutilmente Sezai di perdonarla

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 24 giugno, Ipek tornerà in città e ad aspettarla nel suo appartamento ci saranno Guzide e Sezai. La ragazza chiederà a suo padre di parlare da soli, ma lui sarà molto freddo e distaccato con lei e non accetterà di far andare via Guzide.

Ipek chiederà perdono a suo padre che si rifiuterà di abbracciarla e le chiederà solo di ascoltarlo. "Ho tollerato tutto finora, ma volevi che morissi", dirà Sezai riferendosi al fatto che sua figlia abbia inscenato il suo suicidio. "Tuo padre è morto", dirà Sezai, "Io per te non ci sono più". Ipek, in lacrime ripeterà disperatamente a Sezai che lo ama moltissimo, ma questa volta le sue parole non basteranno. "Fai quello che vuoi, resta qui, torna in Canada, non mi importa", dirà Sezai, "Non hai più un padre, sei sola". Ipek accuserà subito Guzide di aver spinto suo padre a ripudiarla, ma Sezai interverrà ancora: "Non ho più una figlia". L'uomo prenderà per mano Guzide e andrà via, lasciando Ipek nella più totale disperazione.

La preoccupazione di Sezai per sua figlia

Nelle puntate precedenti, Sezai ha ricevuto un video da Ipek che annunciava di farla finita. La ragazza ha ricordato a suo padre tutte le sue sofferenze a causa di Guzide e gli ha detto che sarebbe andata da sua madre, morta molti anni prima. Sezai, preso dal panico, ha chiamato Guzide e con lei è andato a denunciare la scomparsa di sua figlia alla polizia. Le ricerche hanno portato al lago e i sommozzatori hanno iniziato il loro lavoro. L'auto di Ipek è stata trovata in acqua e l'ipotesi più plausibile è stata una caduta della ragazza nel lago. Il corpo di Ipek è stato cercato per due giorni, ma le indagini non hanno portato a nessun risultato. Yesim, insospettita dalla situazione, ha iniziato a cercare per conto suo e ha capito che si trattava di una farsa architettata da Ipek.