Oltan correrà la nascondiglio di Ipek e le farà una scenata prima di lasciarla nella puntata di Tradimento di martedì 24 giugno: "Yesim aveva ragione, sei una donna terribile e cattiva", urlerà deluso e arrabbiato.

Le anticipazioni rivelano che Yesim correrà a dire a Oltan che Ipek ha preso in giro tutti e sta benissimo. L'uomo non riuscirà a perdonarsi per essere caduto nella trappola della ragazza: dopo averla lasciata chiamerà Guzide. Oltan spiegherà alla sua amica che Sezai non deve più soffrire per sua figlia perché la sua morte era tutta una farsa.

Yesim capirà il trucco di Ipek

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim scoprirà che Ipek ha ingannato tutti ed è viva. La donna vedrà che la figlia di Sezai si nasconde nella casa di due anziani nel bosco: dopo averle fatto dei video tornerà in città. Yesim correrà ad avvisare Oltan che, nel frattempo, guarderà in lacrime le foto di Ipek, certo di averla persa per sempre.

La donna non perderà tempo e invierà subito a Oltan i video che ha appena girato e che smascherano Ipek. "Hai speso un sacco di soldi per trovare la tua ragazza", dirà Yesim. "Ma Ipek è viva e sta benissimo". Oltan sarà sconvolto e non riuscirà neanche a dire una parola, ma Yesim non avrà bisogno di risposte. Prima di andare via, la donna rivelerà l'indirizzo esatto in cui si trova Ipek, mentre Oltan scoppierà in un pianto di rabbia e delusione.

L'uomo si metterà subito in macchina per raggiungere il posto indicato da Yesim. Appena troverà la casa, vi entrerà senza bussare. Ipek resterà pietrificata nel vedere che Oltan l'ha trovata e ha scoperto che ha preso in giro tutti inscenando la sua morte. La ragazza inizierà subito a dare delle spiegazioni, ma Oltan non le permetterà di parlare. "Tuo padre non mangia da due giorni e attende notizie dai sommozzatori, mentre tu sei qui a cucinare pasti caldi", urlerà con disprezzo. L'imprenditore mostrerà il video girato da Yesim in cui Ipek appare felice e serena nel bosco mentre tutti la stanno cercando.

Oltan telefonerà a Guzide: "Ipek ha ingannato tutti"

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 24 giugno, Oltan sfogherà tutta la sua rabbia e delusione con Ipek.

"Ho pregato perché fossi viva, ho cercato sotto ogni albero", dirà in lacrime. "Ma non pensiamo a me, pensiamo a tuo padre". Oltan ricorderà che Sezai ha avuto da poco un infarto: "Tuo padre è quasi morto", urlerà ancora. Ipek tenterà di imbastire delle giustificazioni, tirando in ballo ancora una volta Guzide ma questa volta Oltan non riuscirà a credere ad una sola parola. "Tu non hai dei traumi, tu sei cattiva, Ipek", dirà ancora l'uomo. "Sei pazza! Yesim aveva ragione, sei una donna terribile". Oltan andrà via lasciando Ipek in lacrime e telefonerà subito a Guzide per fare in modo che Sezai smetta di soffrire. "Abbiamo trovato Ipek", dirà Oltan. "Ha ingannato tutti noi". Il padre di Tolga sarà fuori di sé e si maledirà per essere caduto nella trappola di Ipek.

Yesim aveva già provato a mettere in guardia Oltan

Nelle puntate precedenti, Yesim ha già avvertito Oltan su Ipek: "Stai uscendo con una malata di mente". In quel caso, la donna ha mostrato a Oltan il video della sua fidanzata che stava per investire Guzide. L'imprenditore è rimasto turbato da tutto questo e ha chiesto spiegazioni a Ipek che ha subito cercato una risposta plausibile. La ragazza ha spiegato che era un fotomontaggio, probabilmente opera di Guzide, atto a screditarla agli occhi di Sezai. Pur conoscendo Guzide da molti anni, Oltan non ha scartato del tutto l'ipotesi di Ipek, abbagliato dall'amore per lei.