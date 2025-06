Nelle prossime puntate di Tradimento, Ümit confesserà a Yeşim di essere innamorato di lei. La rivelazione arriverà in un momento delicato: quando Ümit sarà costretto ad ammettere che è stato lui a dire a Tarik che Yeşim stava trascorrendo la notte in hotel con Dündar. Messo alle strette dalla sua stessa gelosia, non potrà più nascondere i suoi sentimenti, lasciando Yeşim senza parole.

Ümit accecato dalla gelosia: chiama Tarik e distrugge Yeşim

Ümit si innamorerà perdutamente di Yeşim. Vorrebbe dichiararle il suo amore, ma quando sarà pronto a farlo, scoprirà che la donna si vede con un altro: Dündar, colui che tutti credono sia il figlio di Güzide.

In realtà, verrà fuori che il ragazzo non lo è affatto, per questo lui e Yeşim inizieranno una storia.

Ümit, però, inizierà a seguirli e li sorprenderà insieme in hotel. La gelosia lo accecherà, al punto che chiamerà Tarik per dirgli cosa sta facendo Yeşim. Lui giungerà in hotel, filmerà la moglie insieme a Dündar e inizierà a ricattarla. Per prima cosa, non le permetterà di vedere più Öykü, arrivando addirittura a cambiare la scuola della piccola pur di non permetterle di incontrarla.

Dopo tante ricerche, Yeşim troverà la nuova scuola e la bambina capirà che il padre l'ha ingannata, perché le ha detto che la madre l'aveva abbandonata per fuggire con un uomo in Australia.

Yeşim vuole divorziare

Yeşim capirà l'importanza di stare vicino alla sua bambina, così si recherà in ufficio da Tarik per dirgli che vuole il divorzio e che può mettere nero su bianco il fatto che da lui non vuole nulla, nemmeno un centesimo.

Tarik resterà sbalordito dal comportamento della moglie e inizierà a redigere il documento. Yeşim, però, sarà curiosa di una cosa: "Mi hai fatta seguire, vero?".

"No, non ti ho fatta seguire", risponderà Tarik. "Allora come l'hai scoperto?", chiederà curiosa Yeşim, ma lui le risponderà che non glielo dirà mai.

Ümit rivela a Yeşim di amarla

Successivamente, Yeşim andrà nel suo ufficio che si trova a casa di Güzide e inizierà a impacchettare le sue cose. Non vorrà più rimanere lì, si vergogna ancora del confronto che ha avuto con la donna, quello in cui Güzide le ha detto che è tale e quale a Tarik.

Ümit la vedrà mentre fa gli scatoloni e vorrà capire il perché, così Yeşim inizierà a sfogarsi, raccontandogli quello che è successo con Tarik.

"Anche se lui dice che non l'ha fatto, sicuramente mi ha fatta seguire", dirà Yeşim, sfogando sempre di più la sua rabbia. Alla fine, Ümit ammetterà le sue colpe: "Sono stato io a dirglielo". Yeşim sarà una furia: "Perché mi hai pugnalata alle spalle, ti ho chiamato anche fratello, perché l'hai fatto?". Ümit non riuscirà più a trattenersi: "Sono innamorato di te, sono pazzo di te, hai capito?". Yeşim resterà senza parole e non saprà come reagire.