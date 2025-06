Non sarà un bel periodo per Sezai che, nelle puntate di Tradimento in onda dal 16 al 22 giugno, verrà colto da un infarto che lo farà finire in ospedale. Tutto si risolverà per il meglio, ma a preoccupare l'uomo sarà un messaggio che Ipek gli invierà sul telefono, in cui gli annuncerà di volersi suicidare.

Sezai finisce in ospedale a causa di un infarto: anticipazioni Tradimento

Dopo essere stato lasciato da Guzide, Sezai non starà attraversando un periodo facile. L'uomo accuserà un malore e verrà portato in ospedale. Ipek non perderà occasione per accusare Guzide del malessere del padre ma l'ex giudice respingerà ogni accusa.

Umit e Yesim invece, verranno invitati in un programma televisivo per parlare della vicenda in cui sono stati coinvolti. In trasmissione vi sarà anche il fratello dell'uomo morto durante la cena organizzata da loro. in studio Yesim e Umit verranno accolti positivamente, sia dal pubblico che dal fratello del defunto. Asli, una vecchia conoscenza di Tolga appena tornata da un viaggio in India, organizzerà un incontro tra Tolga e Oylum a loro insaputa.

La ragazza li attirerà con l'inganno a casa sua, per poi lasciarli solo, nella speranza che i due si riappacifichino. Quando Asli si allontanerà, verrà ferita da un colpo di pistola sparato accidentalmente da un suo vicino di casa.

Ipek avverte Sezai: sta per suicidarsi

Sezai lascerà l'ospedale e il medico gli dirà che d'ora in poi dovrà cambiare stile di vita se non vuole che gli vengono altri infarti.

A causa del ferimento di Asli, Tolga e Oylum verranno portati in centrale per rilasciare una dichiarazione. Oylum avvertirà Kahraman, il quale si precipiterà al Commissariato dove scoprirà che la moglie era in compagnia di Tolga. Dopo l'ennesimo scontro con il padre, Ipek scapperà di casa e, poco dopo, manderà in messaggio a Sezai in cui lo avverte che sta per suicidarsi. Il video mostrerà Ipek mentre con la sua auto sta per dirigersi verso il lago, pronta a ricongiungersi alla madre defunta. Vedendo queste immagini è sentendo le parole della figlia, Sezai andrà nel panico e, spaventato, chiamerà Guzide per chiederle aiuto.

Il finale di Tradimento in onda in autunno

Tradimento continua ad andare in onda per tutto il mese di giugno per poi essere sospesa nei mesi di luglio e agosto.

Mancano poche puntate al gran finale e Mediaset ha deciso di trasmettere gli episidi conclusivi in autunno, quando la maggior parte dei fan saranno tornati dalle vacanze estive. Non ci sono ancira conferme ufficiali, ma si ipotizza che alla ripresa autunnale, Tradimento possa venire trasmessa solo in prima serata proprio come accaduto per il finale di altre dizi turche come Terra amara e Endless Love.