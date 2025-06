Ospite del format CasaLollo2, l'ex cavaliere Mario Cusitore non ha escluso un possibile ritorno nel parterre Over di Uomini e donne, magari già a partire da settembre, quando inizierà la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. L'ex cavaliere ha invece smentito le voci che lo vedevano come tentatore a Temptation Island, il reality dei sentimenti che tornerà tra poche settimane su Canale 5.

Mario tornerà a Uomini e donne? Lui confessa: 'Magari a settembre'

Mario Cusitore continua ad avere i riflettori puntati su di sé e, durante l'ospitata a CasaLollo2, ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro televisivo.

In molti si stanno chiedendo se l'ex cavaliere tornerà prima o poi a Uomini e donne e, proprio in riferimento a questa eventualità, Mario non ha escluso un suo ritorno nel dating. Lui è attualmente single e, a quanto pare, in questi ultimi mesi ha seguito attentamente le vicende degli Over, rimanendo colpito da alcune dame del parterre. Un motivo che potrebbe indurlo a ritornare nel dating già a settembre, quando Uomini e donne torneranno su Canale 5 dopo la pausa estiva: "Non posso negare di aver visto volti interessanti e chissà, magari a settembre.

Mai dire mai".

Mario Cusitore non sarà nel cast di Temptation Island

L'ospitata nel format di Lorenzo Pugnaloni è stata anche l'occasione per Mario di fare alcune precisazioni, soprattutto in merito alle tante indiscrezioni uscite in questi ultimi giorni e riguardanti una sua possibile partecipazione a Temptation Island 2025 come tentatore. Mario ha smentito con fermezza questa eventualità: "No, non fa per me", per poi aggiungere in modo ironico, "Casomai ci andrò in coppia quando faranno la versione Over".

I fan del reality delle tentazioni possono mettersi il cuore in pace: Mario non farà parte del cast di questa nuova edizione, che partirà a breve su Canale 5. Per quanto riguarda invece i rapporti attuali tra lui e l'ex tronista Ida Platano, pare che ci sia il gelo assoluto. Mario ha confessato di averle mandato dei messaggi quando lei ha lasciato il Trono, senza però mai ricevere risposta.

Il percorso di Mario Cusitore a Uomini e donne: da corteggiatore a cavaliere

Mario Cusitore ha fatto la sua comparsa a Uomini e donne per la prima volta durante la stagione 2023/2024 come corteggiatore di Ida Platano. La tronista non ha mai nascosto di avere un debole per lui ma diverse segnalazioni giunte sul conto di Mario, hanno messo in dubbio il reale interesse di lui per Ida.

Il percorso della bresciana si era concluso con un nulla di fatto, ma per Mario è giunta una seconda occasione, questa volta come cavaliere del Trono Over. Cusitore ha provato a conoscere diverse ma nessuna storia è decollata. Anche questa volta, sono piovute gravi segnalazioni sul suo conto, che l'hanno costretto ad abbandonare il programma.