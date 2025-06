Venerdì 30 maggio è andata in onda l'ultima puntata stagionale di Uomini e donne, ma sul web si parla già del cast che farà compagnia al pubblico di Canale 5 da settembre. Stando a quello che si legge su Tvblog in questi giorni, nel parterre Over 2025/2026 dovrebbero esserci la maggior parte dei personaggi che non hanno trovato l'amore in questa edizione: Gemma Galgani e Sabrina Zago per le dame, Arcangelo e Alessio Pili Stella per i cavalieri andrebbero verso la riconferma.

I nomi di chi dovrebbe tornare a settembre

Le registrazioni dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne inizieranno verso la fine agosto, ma tra i fan c'è già chi si interroga su chi potrebbero essere i componenti del parterre Over della nuova stagione.

Le ipotesi che si stanno facendo in rete in questi giorni, sono quelle sui personaggi che dovrebbero tornare in studio perché non hanno trovato la persona giusta prima dell'inizio della pausa estiva.

Sul web c'è chi considera quasi scontata la riconferma di Gemma nel cast del dating-show di Canale 5: visto che neppure quest'anno si è fidanzata, Galgani dovrebbe partecipare alle riprese dell'edizione che sarà in onda a partire da metà settembre circa.

Lo stesso discorso si può fare per Sabrina, tra i protagonisti indiscussi dell'ultima stagione: la dama ha frequentato diversi cavalieri del parterre, ma non si è legata a nessuno di loro quindi si sta preparando a vivere un'estate da single.

Curiosità per il 'trono' di Arcangelo

Un altro personaggio che potrebbe essere riconfermato nel cast di Uomini e donne, è Arcangelo.

Il cavaliere è stato il protagonista assoluto delle puntate che sono andate in onda negli ultimi due mesi, tant'è che una parte del pubblico ha paragonato il suo percorso a quello dei tronisti giovani.

L'imprenditore milanese ha frequentato tre dame contemporaneamente (Gemma, Marina e Cinzia), ha litigato con alcune di loro in camerino, ha preso parte ad appuntamenti romantici in esterna, insomma tutto quello che fanno i ragazzi del trono Classico con le loro corteggiatrici.

Visto che nel finale di stagione non ha trovato l'amore, anche Arcangelo potrebbe tornare in studio dopo le vacanze.

Le indiscrezioni sul ritorno di Nadia come tronista

Nel corso della registrazione che darà il via all'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, saranno presentati i nuovi tronisti del cast.

Al momento l'unico nome che circola è quello di Nadia, la corteggiatrice che Gianmarco non ha scelto ma che sembra essere entrata nelle "grazie" di Maria De Filippi.

Durante l'estate potrebbe accadere di tutto, quindi è ancora troppo presto per sapere chi si accomoderà sulla poltrona rossa.