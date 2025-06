Variazione di programmazione su Canale 5 dal 30 giugno al 5 luglio 2025. Il palinsesto subirà alcune modifiche sia nella fascia pomeridiana che in quella del prime time, dove a farne le spese saranno gli appuntamenti con La notte nel cuore e Tradimento.

Nel pomeriggio, invece, cambia l’orario di inizio di La forza di una donna: la nuova serie turca andrà in onda alle 15:10, per lasciare spazio a una puntata intera di Forbidden Fruit.

Come cambia la programmazione di Mediaset dal 30 giugno al 5 luglio

Il palinsesto di Canale 5 subirà alcune modifiche nel corso della prossima settimana.

Dal 30 giugno sono previsti dei cambiamenti nella fascia pomeridiana, dovuti allo stop di Tradimento nello slot orario delle 14:10.

La serie con Guzide e Tarik osserverà un lungo periodo di stop per la sosta estiva, ritornando in onda da settembre su Canale 5.

Dal prossimo lunedì, la fascia del primo pomeriggio, subito dopo Beautiful sarà occupata dalla messa in onda di Forbidden Fruit, la nuova serie turca destinata a conquistare il pubblico televisivo Mediaset, in onda dalle 14:10 alle 15:10.

La forza di una donna cambia orario su Canale 5

La nuova soap andrà in onda dal lunedì al venerdì, cedendo poi la linea a La forza di una donna, l'altra serie turca che ha debuttato questa estate su Canale 5, che cambierà orario di messa in onda.

Gli spettatori della serie con Bahar dovranno sintonizzarsi su Canale 5 circa 25 minuti più tardi rispetto all'orario attuale di programmazione.

In prime time previste variazioni anche per La notte nel cuore. Venerdì 4 luglio non ci sarà una nuova puntata in prima visione: andrà in onda un match valido per il Mondiale per club 2025.

Bahar alla ricerca della sua vera mamma nei prossimi episodi della soap opera di Canale 5

Intanto, le anticipazioni delle puntate future de La forza di una donna rivelano che per Bahar arriverà il momento di fare i conti con un’amara verità legata al suo passato.

La donna scoprirà di non essere la vera figlia di Hatice: la sua madre biologica morì durante il parto e l'allora marito di Hatice le chiese di prendersi cura anche di Bahar, nel momento in cui intrapresero una relazione.

Bahar scoprirà tutto grazie alla perfidia di Sirin che, in un raptus di ira, finirà per confessare la verità alla sorellastra, lasciandola senza parole. A quel punto, Bahar deciderà di andare fino in fondo per cercare di scoprire tutta la verità sulla sua vera madre.