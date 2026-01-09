A testa alta è la nuova fiction del mercoledì sera invernale di Canale 5 che vede come protagonista Sabrina Ferilli, tornata a vestire i panni di protagonista in una serie trasmessa sulla tv commerciale dopo i buon successi registrati nelle ultime annate sui canali Rai.

La fiction è stata fin dal primo momento un grande successo dal punto di vista Auditel e, intanto, in vista del gran finale che arriverà con la terza e ultima puntata, per la protagonista Virginia arriverà il momento di scoprire chi l'ha ingannata e tradita, diffondendo il suo video privato a luci rosse.

Mediaset punta su A testa alta, la nuova fiction con Sabrina Ferilli

Dopo aver puntato sulle soap turche come La forza di una donna e Io sono Farah per tutta la stagione autunnale 2025, Mediaset ha scelto di aprire il proprio 2026 con la messa in onda di una fiction italiana che vede come protagonista Sabrina Ferilli.

Trattasi di A testa alta - Il coraggio di una donna che vede come protagonisti Sabrina Ferilli e Raniero Lapio Di Monaco.

La serie tv tratta il delicatissimo tema del revenge porn: al centro delle trame vi è Virginia, preside di un istituto scolastico, che si ritroverà al centro della ribalta mediatica dopo che un suo filmato intimo verrà diffuso in rete, diventando in breve tempo di dominio pubblico tra le varie chat.

Virginia scopre chi l'ha ingannata: come finisce A testa alta su Canale 5

Virginia scoprirà che qualcuno l'ha seguita e seguita in quel luogo isolato di compagna in cui si aveva consumato il momento intimo con un suo collega di scuola.

Per la preside, quindi, sarà necessario ristabilire la verità dei fatti e poter arrivare alla verità sul nome della persona che l'ha ingannata e tradita.

I colpi di scena non mancheranno nel corso della seconda puntata, visto che Virginia si ritroverà a dover fare i conti con una grave tragedia che la colpirà profondamente e metterà in bilico la sua armonia familiare.

Solo nell'ultima puntata, però, Virginia scoprirà il nome della persona che l'ha filmata di nascosto e ha diffuso in rete quel suo video intimo, causando un vero e proprio terremoto emotivo nella sua vita, col fine di distruggerle la carriera.

Boom di ascolti per A testa alta con Sabrina Ferilli

In attesa del gran finale della serie con Sabrina Ferilli, gli ascolti del debutto sono stati eccellenti per la prima serata di Canale 5.

A testa alta ha ottenuto una media di oltre 4 milioni di spettatori pari a uno share che ha superato il muro del 25%.

Durante la messa in onda della prima puntata, la fiction ha toccato punte record di 5,2 milioni di spettatori con oltre il 33% di share nei minuti finali, superando ampiamente la concorrenza Rai ferma al 13%.