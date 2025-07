Le anticipazioni di Beautiful annunciano un lieto fine per uno dei protagonisti della soap opera statunitense. Nelle puntate in onda da lunedì 14 a domenica 20 luglio su Canale 5, Eric verrà estubato e tornerà a respirare autonomamente. Tuttavia, Ridge rifletterà sulla terapia utilizzata da Finn per salvare la vita a suo padre, nutrendo qualche dubbio in merito. Nel frattempo, Steffy temerà che Thomas possa tornare a essere ossessionato da Hope. Quest’ultima, dal canto suo, non vorrà dargli certezze. Tale situazione porterà i figli di Ridge, Thomas e Steffy, ad avere una discussione.

Ridge ha paura per il futuro di Eric

La famiglia Forrester potrà tirare un sospiro di sollievo quando Eric verrà estubato e riprenderà a respirare in completa autonomia. Tutte le persone care allo stilista saranno al suo fianco in ospedale. Ci sarà, però, qualcuno che manifesterà qualche dubbio in merito a tutta la vicenda. Ridge sarà grato a suo genero per aver salvato suo padre da morte certa, ma temerà che la terapia utilizzata possa nascondere un futuro non roseo per Eric. Ridge riterrà plausibile che suo padre non possa più tornare alla vita di prima.

Steffy e Thomas litigano, Finn interviene

Nel frattempo, Steffy confiderà a Finn di essere terribilmente preoccupata per Thomas e per la sua stabilità mentale.

Temerà che suo fratello possa tornare ad avere comportamenti ossessivi nei confronti di Hope. Quest’ultima, intanto, vorrà vivere soltanto il presente con Thomas, senza dargli certezze sul loro futuro insieme. Questa situazione renderà Steffy pensierosa sul rapporto tra i due ragazzi. Ci sarà uno scontro animato tra Thomas e sua sorella, durante il quale anche Finn sarà costretto a intervenire per difendere sua moglie. Tuttavia, il dottor Finnegan dovrà lasciare i due litiganti da soli ad affrontare la discussione, poiché dovrà recarsi in studio per visitare un paziente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eric si è aggravato

Nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, le condizioni di salute di Eric sono peggiorate.

Il signor Forrester si è sentito male durante i festeggiamenti con la sua famiglia, rendendo necessario un ricovero d’urgenza in ospedale. Tutti si sono precipitati al capezzale di Eric, temendo che per lui non ci fosse più nulla da fare. Tuttavia, Finn ha informato i parenti dello stilista di aver studiato, nell’ultimo periodo, una terapia per salvargli la vita. Ridge si è mostrato perplesso di fronte alle parole del genero, ma ha poi acconsentito a permettere al medico di tentare un intervento per aiutare suo padre.