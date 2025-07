Da mercoledì 30 luglio a venerdì 1° agosto su Rai 1, alle 14:00, andranno in onda nuovi episodi della Serie Tv Cuori, che promettono grandi emozioni e colpi di scena. L'ospedale Molinette è in fermento per il primo trapianto di cuore della storia, ma le sfide non mancano per i protagonisti. Delia e Alberto si ritrovano a collaborare in un clima di tensione, mentre Mosca è sempre più coinvolto nei suoi intrighi personali. Nel frattempo, la scomparsa di Rosa dall'ospedale aggiunge ulteriore suspense alla trama.

La scomparsa di Rosa e le tensioni tra Delia e Alberto

Le condizioni di Rosa, giovane paziente dell'ospedale Molinette, si stabilizzano, ma il pericolo non è del tutto scongiurato. Mosca, il capo chirurgo, dà a Delia un ultimatum: avrà solo 48 ore per trovare una soluzione al problema cardiaco della ragazza, altrimenti interverrà personalmente. La situazione si complica ulteriormente quando Rosa svanisce misteriosamente dall'ospedale, mettendo tutti in allarme. Mentre Delia si impegna a ritrovarla, si trova a dover affrontare anche il confronto con Alberto. La loro relazione professionale è tesa, aggravata dall'arrivo di Ilaria, con la quale Alberto ha avuto una relazione.

Intrighi all'ospedale e segreti del passato

Oltre alle questioni professionali, i protagonisti di Cuori devono affrontare anche complesse dinamiche personali. Mosca, mentre si destreggia tra le bugie e le verità nascoste, si ritrova a dover gestire il rapporto con Agata, che scopre la sua vera situazione matrimoniale. Nel frattempo Cesare è alle prese con un soggiorno americano che solleva sospetti. Anche Delia è determinata a scoprire la verità sulla relazione di Alberto, non a caso avrà un confronto con Luisa per saperne di più.

Il cast di Cuori

La serie televisiva italiana Cuori, trasmessa su Rai 1, è ambientata alla fine degli anni '60 e racconta le sfide e le innovazioni nel campo della cardiochirurgia presso l'ospedale Molinette di Torino.

Il cast principale include:

Daniele Pecci nel ruolo di Cesare Corvara , primario del reparto di cardiochirurgia, ambizioso e determinato a realizzare il primo trapianto di cuore in Italia.

Matteo Martari interpreta Alberto Ferraris , giovane e brillante cardiochirurgo, pupillo di Corvara, con un talento straordinario e una passione per la medicina.

Pilar Fogliati veste i panni di Delia Brunello, cardiologa innovativa con un "orecchio assoluto", che torna in Italia dopo un'esperienza a Houston, portando con sé competenze avanzate e una visione femminile della medicina.

Al loro fianco, il cast comprende anche: