Pif, attore e regista, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Edison Ermanno Olmi 2026 durante la serata conclusiva della quarta edizione del Premio Film Impresa. L’evento si è svolto presso il Cinema Quattro Fontane di Roma.

Il valore delle persone nel cinema d’impresa

Nel suo intervento, Pif ha evidenziato un principio fondamentale per la riuscita dei film d’impresa: “i film d’impresa funzionano quando mettono al centro le persone e non solo i numeri o i dati aziendali”. Ha ribadito che il successo di tali produzioni non deriva dalla mera presentazione di risultati economici, ma dalla capacità di costruire storie autentiche.

Pif ha lanciato un appello a “perdere un po’ il linguaggio delle imprese”, suggerendo di privilegiare “un po’ più di cuore” rispetto all’uso esclusivo di strumenti come Excel, poiché è proprio l'aspetto umano a generare un reale coinvolgimento nel pubblico.

La quarta edizione del Premio Film Impresa

Giunto alla sua quarta edizione, il Premio Film Impresa si conferma un appuntamento centrale per la promozione del linguaggio audiovisivo applicato al mondo del lavoro e dell’imprenditoria. La manifestazione ha l’obiettivo di premiare cortometraggi, documentari e opere narrative che offrono una prospettiva inedita sulle imprese italiane, attraverso racconti capaci di emozionare e comunicare valori profondi.

Il riconoscimento conferito a Pif in questa cornice sottolinea ulteriormente l'importanza di un approccio narrativo che valorizzi le persone che operano dietro le quinte delle imprese. Tale riconoscimento è pienamente in linea con la missione del premio: promuovere narrazioni che sappiano saldare efficacemente il mondo del cinema con la realtà produttiva.