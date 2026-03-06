I Jalisse hanno confermato la loro intenzione di partecipare nuovamente al Festival di Sanremo, puntando all'edizione del 2027. Questo segnerebbe il loro trentesimo tentativo per un ritorno tra i Big dell'Ariston. Ospiti a La volta buona, il duo ha espresso speranza nel nuovo ruolo di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico, pur precisando con ironia di non volerlo “stalkerizzare”. Tuttavia, i fan sui social network stanno già interagendo, taggando De Martino per sollecitare una loro considerazione.

Le sfide creative per il trentesimo tentativo

Il duo ha condiviso le difficoltà incontrate nella ricerca di un brano che possa essere ritenuto idoneo: “Non sappiamo più che canzone proporre, non sappiamo cosa possa piacere”. La decisione riguardo alla presentazione, se come artisti indipendenti o sotto l'egida di un'etichetta discografica, è ancora in sospeso. Hanno inoltre scherzato sull’idea di una coreografia ispirata a Sal Da Vinci, legata al loro brano “Per sempre sì”.

Aspettative sul nuovo corso artistico

I Jalisse hanno manifestato fiducia nel futuro del Festival sotto la direzione di Stefano De Martino, auspicando che la sua visione possa creare nuove opportunità. Hanno tuttavia tenuto a sottolineare che il loro approccio rimarrà improntato al rispetto e all'ironia, evitando pressioni dirette.

Al momento, non vi sono conferme ufficiali indipendenti riguardo a questa notizia. Ciononostante, il contesto del Festival e il rinnovamento della direzione artistica con De Martino rendono il potenziale tentativo dei Jalisse un elemento di interesse per la prossima edizione.