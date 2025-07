Elsbeth torna su Rai 2 lunedì 21 luglio con due episodi a partire dalle 21:20. Nel primo, intitolato La giurata numero 13, la protagonista si ritroverà a far parte di una giuria popolare in un processo per omicidio, dove dovrà affrontare l’inflessibile giudice Milton Crawford, deciso a metterla in difficoltà. Ma non è tutto: Elsbeth riceverà una visita tanto inaspettata quanto gradita quando suo figlio Teddy arriverà in città, accolto con calore dal distretto. Nel secondo episodio, Finale di stagione, una co-protagonista di una serie televisiva tenterà di convincere il produttore a scrivere un finale che le permetta di prendersi una pausa.

Il rifiuto dell’uomo, però, scatenerà in lei pensieri pericolosi.

Elsbeth sotto pressione nel processo di omicidio

Essere convocata come giurata in un caso di omicidio è un'esperienza che Elsbeth non aveva mai immaginato di vivere. Tuttavia, determinata a svolgere il suo dovere, si ritroverà a confronto con il giudice Milton Crawford, la cui ostilità e rigore metteranno a dura prova la sua pazienza e le sue capacità. L’episodio si preannuncia ricco di tensione, con Elsbeth che dovrà dimostrare non solo la sua integrità, ma anche la sua capacità di mantenere la calma sotto pressione. A rendere la giornata più luminosa ci penserà l'arrivo di suo figlio Teddy, che porterà una ventata di allegria al distretto e sostegno a Elsbeth, ma anche un po' di distrazione per Elsbeth.

Un finale di stagione che potrebbe essere letale

Nel secondo episodio della serata, una famosa attrice di una serie poliziesca chiederà un cambio radicale di trama per poter accettare un prestigioso ruolo teatrale a Londra e riuscire così a lavorare in entrambe le parti. Il produttore, però, si mostrerà riluttante a modificare il corso della serie, scatenando in lei una crisi. Tra il desiderio di libertà artistica e la frustrazione per la situazione, l'attrice arriva a contemplare un gesto estremo, portando la tensione alle stelle in un episodio che promette di tenerci col fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Nel precedente episodio di Elsbeth

Nel precedente appuntamento del 14 luglio di Elsbeth, l'idillio matrimoniale dei coniugi e curatori del Natale delle celebrità Dirk e DeeDee Dashers si è infranto tragicamente.

Dirk è rimasto vittima di un incidente sospetto, che ha subito attirato l'attenzione di Elsbeth. I sospetti si sono concentrati sulla moglie DeeDee, mentre intorno a lei si tessono misteri e intrighi. Nel frattempo Elsbeth ha ricevuto una sorpresa natalizia inaspettata grazie a Wagner e Kaya, che hanno portato un po' di calore e gioia nel suo mondo, altrimenti segnato dalla tensione e dai dubbi.